سيراً على الأقدام للمطار

مع إضراب سائقي سيارات الأجرة في جنوب إفريقيا اضطر عدد من المواطنين للسير على أقدامهم للوصول إلى مطار كيب تاون الدولي للحاق برحلاتهم الجوية. ويجيء الإضراب بسبب عدد من المظالم ضد سلطات المرور في كيب تاون.

وانتقد رئيس المجلس الوطني لسيارات الأجرة في جنوب إفريقيا، ماندلا هيرمانوس، قوانين المرور التي تم تطبيقها حديثاً في المدينة، مدعياً أن سائقي الحافلات الصغيرة استُهدفوا بسبب مخالفات تافهة مثل إراحة مرفقهم على زجاج نافذة السيارة. وفي الأسبوع الماضي فرضت مدينة كيب تاون مجموعة من اللوائح الصارمة التي أوصت ضباط المرور بصلاحيات حجز المركبات لمجموعة من المخالفات، بما في ذلك وضع المرفق على باب السيارة.

وتم الإبلاغ عن اضطرابات مدنية في مواقع مختلفة، أمس، بعد انهيار المفاوضات بين السلطات وممثلي مجلس جنوب إفريقيا الوطني لسيارات الأجرة في مقاطعة الكاب الغربية. ومن المحتمل حدوث مزيد من الاضطرابات في الأيام المقبلة. تقع معظم حوادث العنف وإغلاق الطرق في كيب تاون وحولها اعتباراً من أوائل أغسطس. وتم الإبلاغ عن ازدحامات شديدة على طول الطريق السريع بعد أن أطلق سائق متضرر النار وقتل شخصاً، وأصاب ثلاثة آخرين في وقت مبكر من السابع من أغسطس.