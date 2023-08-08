الكويتيون يهجرون «سناب شات».. و«تيك توك» يكتسح

في حين رصد خبراء تقنيون جملة تحولات على خريطة طريق استخدام منصات التواصل الاجتماعي في الكويت، أكدوا أن الكويتيين هجروا «سناب شات» بعد أن كان تطبيقهم المفضل في بداية إطلاقه، وفي المقابل اكتسح تطبيق «تيك توك» ساحة مستخدمي مواقع التواصل في البلاد. وحسب إحصاءات رسمية حصلت عليها «القبس» فقد جاء تطبيق «تيك توك» في صدارة تطبيقات «البث الحي» الأكثر استخداماً في الكويت، واستحوذ على نسبة 67.14%، تلاه «يوتيوب» بنسبة 15.65%، وجاء «نتفليكس» في المرتبة الثالثة بنسبة 7.42%.

وفي ما يتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداماً في الكويت جاء «إنستغرام» أولاً بنسبة 90%، يليه «x» (تويتر) بنسبة 85%، وحل «فيس بوك» ثالثاً بنسبة 70%، في حين احتل تطبيق «سناب شات» نسبة 45%. ووفق آخر الإحصاءات الصادرة عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حصلت «القبس» على نسخة منها، فإن تطبيق «تيك توك» لايزال محافظاً على حضوره بين تطبيقات التواصل الاجتماعي كأكثر منصات الفيديو والبث الحي استهلاكاً لسعات الإنترنت.

ورغم استخدام «سناب شات» في الكويت بصورة كبيرة خلال السنوات من 2017 حتى 2021 تراجع عدد مستخدميه بنسبة ملحوظة خلال 2022. وأظهرت الإحصاءات أن التطبيق قد ضعف الإقبال عليه «كمنصة تواصل اجتماعي»، وانتقل «المزاج العام» بأن يستخدم التطبيق «للمراسلة الفورية»، وهي تمثل جزءاً بسيطاً من محتويات التطبيق، رغم أنه حقق نجاحاً ملحوظاً في بدايته كمنصة بث مقاطع فيديو بشكل يومي.

وكشفت الإحصاءات هجرة الكويتيين لتطبيق «سناب شات» بأكثر من 55%، حيث يتابعه حالياً نحو 45% منهم. وكشفت الإحصاءات أن تطبيقي «إنستغرام» و«x» (تويتر)، محافظان على نسب الاستخدام العليا في الكويت كمنصتي تواصل اجتماعي.