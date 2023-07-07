رئيس وزراء أستراليا ينتقد نظيره البريطاني بسبب مباراة كريكت

حذر رئيس الوزراء الأسترالي أنثوني البانيز، قبل يومين رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، من البقاء «حبيس آرائه»، وذلك في معرض رفضه لانتقادات سوناك لفريق الكريكت الأسترالي بالخداع في دورة «أوسي أشز». وأكد البانيز أن خيبة أمل نظيره الإنجليزي أصبحت مفهومة، وذلك بعد هزيمة فريق الكريكت الإنجليزي أمام الأسترالي.

وبعث البانيز بتغريدة قال فيها «أنا فخور بفريقنا للكريكت، نساء ورجالاً، الذين فازوا في افتتاح دورة (أشز الأسترالية) ضد بريطانيا. إنهم الأستراليون القدامى ذاتهم دائماً يفوزون».

وفي مواجهة ذلك، أمر سوناك مكتبه بإصدار رد قوي يهاجم انعدام الروح الرياضية لدى الفريق الأسترالي. وقال المتحدث باسمه «قال رئيس الحكومة إنه لا يرغب بالفوز في مباراة بالطريقة التي فاز بها الأستراليون. لقد قدمت هذه المباراة فرصة لرؤية رئيس فريق الكريكت البريطاني بن ستوكس في أفضل حالاته».

من جهته، قال وزير قدماء المحاربين جوني ميرسر لإذاعة تايمز إنه لا يمكن توقع رؤية مباراة عادلة من لاعبي الكريكت الأستراليين وأضاف «أعتقد أنه يجب أن نعتبر أنفسنا محظوظين لأننا اكتشفنا غشهم. وأعتقد أنه لا يمكن توقع غير ذلك منهم، ولكننا يجب أن ننسى هذه اللعبة ونستعد لتلقينهم درساً في المرة المقبلة».

وطلب الرئيس السابق لفريق بريطانيا للكريكت جيفري بويكوت اعتذاراً واضحاً من أستراليا. وقال «هذه الفرق لعبت مباريات جميلة في الكريكت وبروح رائعة، ومن المخجل أن يحدث هذا الآن ويفسد كل ذلك».

ولكن العديد من الأستراليين ردوا على كل هذا الغضب البريطاني إزاء خسارتهم أمام أستراليا. وقال المفوض السامي الأسترالي السابق لدى بريطانيا ألكساندر دانر لصحيفة الصن «إنه لأمر غير لائق أن تصدر كل هذه الضجة وتشتكي لأن الفريق الذي هزمك قد غش في المباراة» وحتى الحكومة الأسترالية قالت إنه ينبغي التوقف عن كل هذه الشكاوى والتركيز على المباريات المقبلة.

• سوناك أمر مكتبه بإصدار رد قوي يهاجم انعدام الروح الرياضية لدى الفريق الأسترالي.