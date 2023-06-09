الأميرة يوريكو... عميدة العائلة الإمبراطورية اليابانية تناهز الـ 100 عام

قالت الأميرة اليابانية يوريكو، وهي عمة الإمبراطور الحالي: «اليوم تمكنت من الوصول إلى 100 عام، بعد أكثر من 80 عاماً من الانضمام إلى العائلة الإمبراطورية في سن الـ18». وأضافت: «أود الاستمرار في قضاء أيامي في الصلاة من أجل سعادة الناس».

والأميرة هي الثانية التي تحتفل بعيد ميلادها المائة، بين أفراد الأسرة الإمبراطورية الذين ولدوا في عصر ميجي وبعده (1868-1912)، بعد زوجها الراحل الأمير ميكاسا الذي توفي عام 2016، عن عمر يناهز 100 عام.

وفي الآونة الأخيرة تعيش الأميرة يوريكو حياة صحية في منزلها في «ميناتو وارد» بطوكيو. ودخلت المستشفى لمدة أسبوعين في يوليو من العام الماضي، بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

ومن أجل البقاء في صحة جيدة، تمارس الأميرة التمارين لمدة 15 دقيقة كل صباح. وعندما يكون الطقس جيداً، تقضي وقتاً في حديقة منزلها، للاستمتاع بالشمس والتنزّه على كرسي متحرك. ويشمل روتينها اليومي أيضاً، قراءة العديد من الصحف والمجلات. كما أنها تستمتع بمشاهدة الأخبار والبرامج الأخرى ومباريات البيسبول على التلفزيون.

وولدت الأميرة يوريكو عام 1923، لتكون الابنة الثانية للفيكونت ماساناري تاكاجي. وتزوجت من الأمير ميكاسا عام 1941 وأنجبت ثلاثة أبناء وبنتين. وقد توفي أبناؤها الثلاثة. وللأميرة تسعة أحفاد وثمانية أبناء أحفاد. وقالت في البيان: «إنني أتطلع إلى رؤيتهم وهم يكبرون».

وفي ديسمبر من العام الماضي، احتفلت الأميرة بنشر مذكرات للأمير ميكاسا، تشارك فيها ذكرياتها عن الزوج الراحل. وفي يناير حضرت أحداث العام الجديد في القصر الإمبراطوري. وفي وقت لاحق من نفس الشهر، التقت بالحراس الإمبراطوريين الجدد في قصرها.

وأصدر رئيس المؤسسة الثقافية لتعزيز الاستهلاك الوطني لليابان، تاكايوشي ميزوشيما، بيان تهنئة للأميرة يوريكو التي شغلت منصب الرئيس الفخري للمؤسسة لمدة 31 عاماً، بين مارس 1979 ومارس 2010. وقال: «نحن نقدر بصدق إسهامات الأميرة يوريكو في نقل الثقافة اليابانية عبر الأجيال».