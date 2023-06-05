وزير هندي: عطل في إشارة كهربائية سبب وقوع الحادث

قال وزير السكك الحديدية الهندي أشويني فايشناو، لوكالة أنباء «آسيان نيوز إنترناشونال»، أمس الأحد، إنه من المعتقد أن عطلاً في إشارة كهربائية هو السبب وراء وقوع حادث القطارات في منطقة باناغلور بشرق الهند، والذي أسفر عن مقتل مئات الأشخاص. وقال فايشناو إنه تم التأكد من سبب وقوع الحادث والمسؤولين عنه، مضيفاً أن التحقيقات لا تزال جارية.

وفي الوقت نفسه، تم تصحيح عدد القتلى الذي ورد في وقت سابق، ليصير 275 بدلاً من 288. وكان الرقم السابق الذي تم الإبلاغ عنه أول من أمس السبت، مبالغاً فيه، بحسب تصريحات كبير أمناء ولاية أوديشا، براديب كومار جينا، لوكالة أنباء «آسيان نيوز إنترناشونال»، موضحاً أن السبب وراء ذلك هو عد بعض الجثث مرتين. وأوضح جينا أنه قد تم التعرف على 88 جثة حتى الآن، بعد تحميل قوائم وصور القتلى على مواقع إلكترونية حكومية.

من جانبه تعهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي أول من أمس، بمعاقبة المسؤولين عن الحادث بصرامة، وذلك بينما اتهم قادة المعارضة، الحكومة بالفشل في الاستثمار في نظام السكك الحديدية في البلاد، ودعوا فيشناو إلى الاستقالة.