عضوان في مجلس الشيوخ الأسترالي تتبادلان الشتائم

انحدر النقاش بين عضوي مجلس الشيوخ ليدا ثورب، ومالانديري مكارثي، حول مبادرات تتعلق بالسلامة في منطقة يطلق عليها اسم «نورثرن تريتوري» تقع في وسط وشمال أستراليا، وقالت كل منهما للأخرى إنه «يجب أن تخجلي من نفسك». وتساءلت السيناتور ثورب خلال تقديرات لجنة المالية والإدارة العامة في الكونغرس «كم تدفعون للشرطة في نورثرن تريتوري من الأموال؟».

وقالت المسؤول الرئيس للعمليات في الوكالة الوطنية الأسترالية، التي تُعنى بالسكان الأصليين، راشل جاكسون، إنه تم توفير 14.2 مليون دولار من أجل عمليات الأمن والسلامة، التي تقوم بها الشرطة في المنطقة، إضافة إلى 10 ملايين من أجل مبادرات إعادة الاستثمار، في عمليات تحقيق العدالة في وسط أستراليا. فما كان رد السيناتور ثورب إلا أن قالت إنها تشعر بالانزعاج من هذا الجواب، وإنها غير راضية عنه.

وتساءلت السيناتور «عندما تدفعون لأفراد الشرطة في نورثرن تريتوري 14 مليون دولار، بينما تعاني خدمات الشباب للغاية لدينا. يكون الوضع مقلقاً ومزعجاً ويدعو للتقزز، كيف تسمحين بحدوث ذلك يا سيناتور مكارثي؟».

ولكن السيناتور مكارثي، التي تعمل أيضاً مساعد وزير شؤون السكان الأصليين في أستراليا، لم يعجبها كلام زميلتها. وقالت «سبق أن قلت إننا استثمرنا 25 مليون دولار في هذه المؤسسات التي تتضمن تلك التي تحدثت عنها. ولكن كيف تجرئين على الحديث بهذه الطريقة، في الوقت الذي يعمل فيه أشخاص من السكان الأصليين في قوات الشرطة».

فقاطعتها السيناتور ثورب قائلة «إنه أمر مقزز. هل توفرون المال الكافي لقوات الشرطة». فقالت السيناتور مكارثي «لقد قلت لي سابقاً إن لدينا أفراداً من السكان الأصليين في سلك الشرطة، والذين يبذلون كل ما بوسعهم لتحسين الأوضاع الأمنية والسلم في منطقة نورثرن تريتوري».

فغضبت السيناتور ثورب وردت على زميلتها قائلة «الشرطة هي الشرطة، ليس من المهم ما هو لون الأفراد العاملين فيها وشكلهم. عليك أن تخجلي من نفسك ما تقولينه عار»، فردت عليها السيناتور مكارثي غاضبة أيضاً «لا عليك أن تخجلي من نفسك أنت»، مضيفة «وجودك يُشكل وصمة عار على مجلس الشيوخ، كما أنك تشكلين وصمة عار على شعبك أيضاً».

ولكن في ما بعد تراجعت العضوان عن تعليقاتهما، في حين خرجت السيناتور ثورب من جلسة تقدير التمويل، وهي تقول «ليس من المستغرب أن تكون نورثرن تريتوري في حالة فوضى عارمة. إنها وصمة عار».