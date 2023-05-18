مقتل 3 أشخاص وإجلاء الآلاف بسبب الفيضانات شمال إيطاليا

أدت الفيضانات العارمة بعد يومين من سقوط أمطار غزيرة في منطقتي إيميليا-روماجنا وماركي شمال إيطاليا إلى سقوط قتلى وحدوث أضرار، على طول ساحل البحر الأدرياتيكي في البلاد. وذكرت وسائل إعلام إيطالية، أمس، أن المنطقة الساحلية تعرضت لعواصف شديدة منذ الثلاثاء، ما أودى بحياة ثلاثة أشخاص. وغرق رجل كان يقيم في الطابق الأرضي من منزله، وهناك أيضاً تقارير عن أشخاص مفقودين. وذكرت خدمة الإطفاء الإيطالية أنها نشرت 400 رجل إطفاء واستجابت لـ600 مكالمة منذ صباح الثلاثاء.

وأنقذ رجال الإطفاء أشخاصاً حوصروا في منازلهم بسبب المياه، وسائقين تقطعت بهم السبل في الفيضانات. وذكرت هيئة الدفاع المدني أن 14 نهراً فاضت ضفافها في منطقة إيميليا-روماجنا. وذكر وزير الدفاع المدني الإيطالي، نيلو موسوميسي، أنه جرى إجلاء 5000 شخص. وأعربت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني عن «تضامنها الكامل» مع المواطنين في المناطق المتضررة، وكتبت على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «الحكومة تتابع عن كثب تطور الأحداث ومستعدة لاتخاذ إجراءات الإغاثة الضرورية».