الرئيس النيجيري الجديد يريد زوجته ربة منزل

يبدو أن الرئيس النيحيري الجديد، بولا تينوبو، يؤمن بمبدأ أن المرأة ينبغي أن تكون ملكة في منزلها، مثله مثل الرئيس المنتهية ولايته محمد بهاري. ففي خطاب انتصاره في الانتخابات، ألمح تينوبو إلى أن زوجته أولوريمي تينوبو البالغة من العمر 62 عاماً لن تعود إلى مجلس الشيوخ، لأنها ستكون مشغولة بمسؤوليات زوجية أكثر في المنزل، وخاطب أعضاء مجلس الشيوخ بقوله «لا تتوقعون عودتها، لأنها ستكون ربة بيتي والسيدة الأولى».

السيدة الأولى القادمة تشغل حالياً منصب في مجلس الشيوخ، وتمثل منطقة لاغوس المركزية السيناتورية في الجمعية الوطنية النيجيرية. ولدت أولوريمي في 21 سبتمبر 1960 لأم إتسيكيري وأب يوروبا.

كانت الأصغر بين 12 طفلاً، ونشأت في ولاية أوجون. حاصلة على بكالوريوس في التربية من جامعة إيفى. دخلت في السياسة النشطة بعد أربع سنوات من دورها الأخير كسيدة أولى في عام 2011، عندما تم انتخابها عضواً في مجلس الشيوخ عن لاغوس سنترال. ألفت أولوريمي عدداً من الكتب، أحدها «رحلة النعمة.. مسيرة إيماني»، لديها أربعة أطفال من الرئيس المنتخب (فلاشادي تينوبو أوجو، أولواسي تينوبو، أبيبات تينوبو، والراحل جيد تينويو).