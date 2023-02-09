مسؤول ألماني: على الاتحاد الأوروبي أن يعمل ككيان واحد

بعد خطاب الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن حالة الاتحاد، دعا منسق الحكومة الألمانية لشؤون عبر الأطلسي، ميشائيل لينك، إلى مزيد من الثقة بالنفس في الاتحاد الأوروبي.

وذكر لينك في تصريحات لصحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية، أن الولايات المتحدة تنتظر الكثير من أوروبا، فيما يتعلق بالدفاع والتعامل مع الصين، وقال: «وفي المقابل علينا أن نوضح في الولايات المتحدة أننا نتوقع رغم كل التعزيزات التي تُجرى لاقتصادهم، فإنهم لا يمكنهم الرهان على العزلة». وأوضح لينك أن الحزب الديمقراطي الحر يتمنى من الولايات المتحدة أن تأخذ الأوروبيين على محمل الجد، مضيفاً أن هذا لن ينجح إلا إذا ضافرت أوروبا مصالحها بشكل أفضل، وقال: «يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي موحداً، وإلا فلن يكون لنا أي تأثير في المفاوضات».