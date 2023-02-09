الطفلة السورية المعجزة «آية» تتعافى من إصابتها

ذكر طبيب آية (الطفلة المعجزة)، التي تم إنقاذها، بعد ولادتها، تحت أنقاض منزلها، في شمال سورية، أنها «بصحة جيدة».

وكانت آية، وهو الاسم الذي أطلقه عليها طاقم المستشفى، العضو الوحيد في أسرتها الذي نجا من الزلزال، الذي ضرب بلدة جنديرس بمحافظة حلب، فجر الاثنين. وأودى الزلزال بحياة والدتها ووالدها وأربعة من أشقائها، بالإضافة إلى أنه دمّر منزلها المكون من أربعة طوابق. وقال الطبيب هاني معروف، «حالتها مستقرة».