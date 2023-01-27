الأميرة إنغريد تحتفل بعيد ميلادها الـ 19 بالقفز المظلي

احتفلت الأميرة النرويجية، إنغريد الكساندرا، حفيدة ملك النرويج، هيرالد الخامس، بعيد ميلادها الـ19 في الـ21 من يناير الجاري عن طريق القفز بالمظلة، ونشرت صورتين لها على حساب العائلة الملكية النرويجية، على موقع إنستغرام. وكانت الأولى وهي تقفز بالمظلة في الفضاء، والثانية وهي ترتدي فستاناً، وتضع على صدرها قلادة جميلة من المجوهرات. وقالت الأميرة إنغريد إنها في هذه المناسبة جربت القفز المظلي من على ارتفاع كبير بلغ نحو 20 ألف قدم. ومن غير المعروف كيف أمضت الأميرة حفل ميلادها، ولكن يعتقد أنه كان أقل صخباً، مما فعلته السنة الماضية، حيث اجتمع عدد كبير من أفراد العائلة المالكة في أوسلو، وتناولوا عشاء فاخراً على شرف الأميرة إنغريد، وتلا ذلك حفلاً في القصر.

وستكون إنغريد أول ملك امرأة في النرويج منذ نحو 600 عام، بعد أن ضمن لها والدها ولي العهد الأمير هاكون، 48 عاماً، مكاناً في خط الخلافة عن طريق تغيير القانون، كي يسمح لأول فتاة مولودة لدى ولي العهد بتولي العرش بدلاً من أشقائها الأصغر منها.

وخلال السنوات القليلة المقبلة ستزيد الأميرة إنغريد من ظهورها العلني، وتتقلد مزيداً من المسؤوليات نيابة عن العائلة الملكية، وستواصل التركيز على تعليمها، وفق ما ذكره بيان صدر عن القصر في عيد ميلادها الـ18.

ولدى إنغريد شقيق أصغر منها هو الأمير، سفيري ماغنوس، وشقيق آخر أكبر منها من أمها هو، ماريوس بورغ. وكانت الملكة السابقة في النرويج هي الملكة مارغريت، التي حكمت النرويج، والدنمارك، والسويد من عام 1380 إلى حين موتها عام 1412.

ولدت الأميرة إنغريد في أوسلو عام 2004 ودرست في مدرسة محلية، اذ اختار والداها هذه المدرسة، لأنهما أرادا أن تعيش طفولة عادية قدر الإمكان. وهي بطلة في التزلج، كما أنها تمارس رياضة الملاكمة وركوب الأمواج. وحصلت على الميدالية الذهبية في النرويج كبطلة في رياضة ركوب الأمواج عن الصغار في أكتوبر 2020. وشاركت في عدد قليل من الأنشطة العامة، بما فيها افتتاح حديقة نحت عامة تحمل اسمها في عام 2016.