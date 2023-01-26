ثلوج كثيفة في اليابان

استمرت الثلوج الكثيفة في التراكم أمس، في معظم أنحاء اليابان، حيث تكافح البلاد أشد موجة برد هذا الموسم، وتقطعت السبل بالقطارات والمركبات وسط صعوبات أحدثتها العواصف الشتوية.

وسجلت أجزاء من اليابان درجات حرارة منخفضة قياسية، مع تساقط الثلوج على ساحل بحر اليابان الممتد من شمال البلاد إلى غربها.

ووسط مخاوف من تساقط المزيد من الثلوج بما في ذلك في المناطق المنخفضة على ساحل المحيط الهادئ، دعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إلى توخي الحذر من العواصف الثلجية وارتفاع الأمواج في البحار والحذر على الطرق الجليدية.

وتعطلت حركة النقل بسبب الأحوال الجوية، حيث تقطعت السبل بالركاب في قطارات عدة على خط بيواكو وخط كيوتو خلال الليل بسبب الثلوج والرياح القوية، حسبما نقلت وكالة كيودو للأنباء عن شركة سكك حديد غرب اليابان المشغلة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية درجات حرارة تحت الصفر في العديد من المناطق من جزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى الشمال إلى منطقة كيوشو في الجنوب الغربي.