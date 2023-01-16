عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

تظاهر عشرات الآلاف في وسط تل أبيب، تعبيراً عن رفضهم لسياسة الائتلاف الحاكم في إسرائيل، والذي يضم أحزاباً يمينية ويمينية متطرفة، في أكبر تظاهرة منذ أن أدت الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو اليمين في 29 ديسمبر، وهي الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وعجّ ميدان هابيما في وسط تل أبيب بالحشود، مساء أول من أمس. وفي غياب تقديرات رسمية نقلت وسائل إعلام عدة عن مصادر في الشرطة أن عدد المتظاهرين بلغ 80 ألفاً، كما نُظّمت مسيرات أصغر حجماً في القدس حيث تجمع نحو 1000 متظاهر خارج مقار إقامة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ونتنياهو وفقاً لوسائل إعلام محلية، وكذلك في مدينة حيفا.

ودعت أحزاب من الوسط واليسار وتحالف «الجبهة العربية للتغيير» الإسرائيليين إلى التظاهر، لاسيما ضد مشروع إصلاح القضاء، وكان من بين المتظاهرين أيضاً معارضون للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.