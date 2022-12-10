«الغجر» يواصلون أعمال الشغب بمختلف أنحاء اليونان

أطلق مثيرو شغب أعيرة نارية بالقرب من أثينا، وسط أعمال شغب واسعة النطاق من قبل أفراد من أقلية «الغجر» بمختلف أنحاء اليونان، مساء أول من أمس الخميس، ما أدى لإصابة ضابط شرطة.

فقد أطلق نحو 30 من مثيري الشغب في ضاحية «أسبروبيرجوس» نيران البنادق على ضباط الشرطة، حسب تقارير إعلامية.

وفي مناطق أخرى، قام مثيرو شغب بإلقاء الحجارة وإشعال النار في صناديق القمامة وإطارات السيارات والسيارات.

ويخرج متظاهرون إلى الشوارع بمختلف أنحاء اليونان للاحتجاج على عنف الشرطة، منذ إطلاق النار على صبي من الغجر (16 عاماً) في الرأس وإصابته بشكل خطير من قبل ضابط شرطة يوم الاثنين الماضي، في مدينة سالونيك.