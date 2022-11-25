إدارة السجون في جنوب إفريقيا تريد اعتقال زوما مجدداً

تعتزم إدارة السجون في جنوب إفريقيا الطعن على حكم لمحكمة استئناف ألغى الإفراج الطبي عن الرئيس السابق، جاكوب زوما، وقضى بإعادته للسجن مرة أخرى.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس، أن المحكمة الدستورية حكمت على زوما في يوليو 2021 بالسجن لمدة 15 شهراً، بتهمة الازدراء بسبب رفضه المثول أمام تحقيق قضائي ينظر في فساد الدولة خلال فترة رئاسته.

وتم الإفراج عن زوما بموجب عفو طبي بعد ثلاثة أشهر.

وقالت الإدارة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، أمس: «بعد دراسة الحكم القضائي بعناية، باتت الخدمات الإصلاحية مقتنعة بأن محكمة أخرى ربما تتوصل إلى نتيجة مختلفة».

وأدى إلقاء القبض على الزعيم السابق، العام الماضي، إلى اندلاع أعمال شغب أسفرت عن سقوط قتلى، وكلفت اقتصاد البلاد خسائر قدّرت بمليارات من العملة المحلية (الراند).