التلاميذ يتضورون جوعاً خلال الدراسة في سريلانكا

خلال الأشهر القليلة الماضية، أصبح من الشائع في المدارس الحكومية السريلانكية أن يُغمى على الأطفال في منتصف الفصل الدراسي، ويعود السبب في ذلك أن الآباء يستطيعون بالكاد تحمّل كلفة وجبة واحدة في اليوم، ويصل الأطفال إلى المدرسة وهم يتضورون جوعاً، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير.

وتقول المعلمة ساندارينو أماراسيري: «لا يستطيع الآباء تحمّل كلفة اللحوم والبيض والحليب التي يحتاجها الأطفال»، مضيفة أن «كثيرين كانوا أيضاً يتغيبون عن المدرسة، لأن الصعوبات المالية تعني أنهم لم يستطيعوا تحمّل تكاليف المواصلات والزي المدرسي والأحذية». وفي محاولة منها لمواجهة الجوع المتفشي، بدأت المدرسة هذا الشهر برنامجاً لتقديم غداء أساسي للطلاب. وتوضح: «يحاول المعلمون تقديم وجبة لطلابنا كلما أمكن ذلك، لكن الأمر ليس سهلاً مع أسعار المواد الغذائية المرتفعة».

منذ بداية العام انهار الاقتصاد السريلانكي، الذي كان مزدهراً في يوم من الأيام نتيجة لسلسلة من القرارات الاقتصادية الكارثية، التي تفاقمت بسبب الفساد والوباء وحرب أوكرانيا، ووجدت البلاد نفسها من دون أي احتياطات من العملات الأجنبية لاستيراد المواد الأساسية، بما في ذلك الغذاء والوقود والأدوية. وأصبح نقص الغذاء وانقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المدارس أمراً عادياً بالنسبة لسكان الجزيرة البالغ عددهم 22 مليون نسمة.

وحذّر كثيرون من أن الأطفال هم من يتحمّلون وطأة الأزمة. فقد استمر التضخم في الارتفاع ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 94.9% في سبتمبر، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك في كولومبو، ما يعني أن الآباء لم يتمكنوا من تحمّل حتى الأساسيات، مثل الأرز والعدس، في حين أصبحت الخضراوات واللحوم من الكماليات التي لا يمكن أن يتحمّلها العديد من الأسر.

• منذ بداية العام انهار الاقتصاد السريلانكي، الذي كان مزدهراً في يوم من الأيام نتيجة لسلسلة من القرارات الاقتصادية الكارثية، التي تفاقمت بسبب الفساد والوباء وحرب أوكرانيا.