رجّح وزير الدفاع الأميركي الأسبق مارك إسبر، الجمعة، استمرار الحرب الدائرة مع إيران حتى عام 2027، محذراً من احتمال امتدادها إلى عام 2029، وفقاً للاستراتيجية التي ستعتمدها واشنطن في التعامل مع طهران. وقال إسبر، خلال مقابلة مع شبكة «نيوز نيشن» الأميركية: «من المؤكد أنها ستستمر حتى عام 2027... والسؤال هو: هل ستمتد إلى عام 2028 وربما حتى 2029؟ الأمر يعتمد على الاستراتيجية المتبعة».

وأوضح إسبر أنه كان يدعو إلى تبني استراتيجية «الحصار الاقتصادي» التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تتطلب قدراً كبيراً من الصبر والانضباط، فضلاً عن ضرورة أن تكون ذات طابع دولي.

وأضاف أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران تدريجياً، إلى أن تجد نفسها مضطرة في نهاية المطاف إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات بصورة جادة وذات مصداقية.

واعتبر إسبر أن هذه الاستراتيجية تبدو وكأنها تحقق نتائج، مستشهداً بارتفاع معدلات التضخم في إيران والتراجع الكبير في قيمة العملة المحلية، في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد.