ضبط عصابة لتهريب المهاجرين تمارس أنشطتها من داخل السجون

قالت الشرطة اليونانية إنها كشفت عن عصابة لتهريب المهاجرين، كانت تمارس أنشطتها من داخل سجون هانيا، في جزيرة كريت ومدينة كوريدالوس، ضمن منطقة أتيكا الإدارية.

وأفادت صحيفة «إيكاتيميريني» اليونانية، أمس، بأن الشبكة، وهي واحدة من أكبر دوائر التهريب في البلاد، تقوم بنقل المهاجرين من الحدود مع تركيا في إيفروس.

وأوضحت الصحيفة أن زعيم شبكة التهريب (39 عاماً)، يقضي أحكاماً عدة بتهمة الاتجار في البشر. وأفادت تقارير بأنه يستخدم تطبيق الرسائل الالكترونية السريعة «واتس أب»، لتنسيق عمليات التهريب.

كما يشارك ثلاثة سجناء آخرين في سجون كوريدالوس، وأمفيسا، وكوموتيني، في أعمال الاتجار في البشر التي تقوم بها العصابة، ويقضون حالياً عقوبات سجن أيضاً بتهمة الاتجار في البشر.

وكان قد تم في 19 أكتوبر، إلقاء القبض على أفراد عصابة تضم ستة سوريين وثلاثة يونانيين، بتهمة سرقة سيارات من منطقة «أتيكا»، كانوا يستخدمونها لنقل المهاجرين من إيفروس إلى داخل البلاد.