إعصار «سيترانغ» يودي بحياة 16 شخصاً في بنغلاديش

لقي 16 شخصاً على الأقل حتفهم إثر إعصار ضرب بنغلاديش، ما أرغم نحو مليون شخص على إخلاء منازلهم، حسبما أعلن مسؤولون أمس.

وانقطعت الكهرباء عن قرابة 10 ملايين شخص في 15 منطقة ساحلية، فيما أغلقت المدارس في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية.

وتشكّل الأعاصير تهديداً منتظماً، لكنّ العلماء يقولون إنّ التغيّر المناخي قد يجعلها أكثر قوّة وتكراراً.

ووصل الإعصار «سيترانغ» إلى اليابسة في جنوب بنغلاديش في ساعة متأخرة الإثنين، ولكن السلطات تمكّنت من نقل نحو مليون شخص إلى بر الأمان قبل وصوله. وقالت المسؤولة في الحكومة، جيبون نهار، لوكالة فرانس برس، إن 14 شخصاً لقوا حتفهم، غالبيتهم بسبب سقوط أشجار، فيما قضى اثنان آخران في غرق مركب في نهر جامونا في الشمال.

وأضافت «لم نتلقَّ بعد كل التقارير المتعلقة بالأضرار».

من جهته، قال سكرتير الحكومة لشؤون إدارة الكوارث، قمر الاحسان، لـ«فرانس برس» إنّ الأشخاص الذين تمّ إجلاؤهم من المناطق المنخفضة، مثل الجزر النائية وضفاف الأنهار، نُقلوا إلى آلاف الملاجئ المتعدّدة الطوابق.

وأضاف «أمضوا الليلة في ملاجئ (للاحتماء) من الأعاصير. وهذا الصباح يعود عدد كبير منهم إلى منازلهم».

وأشار مسؤولون إلى أنّ الشرطة اضطرّت في بعض الحالات إلى إقناع القرويين الذين تردّدوا في ترك منازلهم. وتسبب الإعصار في اقتلاع أشجار على بعد مئات الكيلومترات عن مركز العاصفة وصولاً إلى العاصمة دكا.

واجتاحت أمطار غزيرة معظم أنحاء البلاد، وغمرت مدناً مثل دكا وخولنا وباريسال، التي سجلت 324 ملم من الأمطار الإثنين.

تسبب الإعصار في اقتلاع أشجار على بعد مئات الكيلومترات عن مركز العاصفة.