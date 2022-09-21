أوروبا تدعم أوكرانيا بـ 5 مليارات يورو إضافية

اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، بشكل رسمي، أمس، قروضاً إضافية بقيمة خمسة مليارات يورو لمصلحة أوكرانيا.

وقال وزير المالية التشيكي زبينك ستانجورا، في بيان صحافي: «يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب أوكرانيا. نفي بوعودنا ونساعد في ضمان استمرار الدولة الأوكرانية وبنيتها التحتية الرئيسة في العمل رغم الحرب الروسية».

وهذه الدفعة جزء من حزمة مساعدات بقيمة تسعة مليارات يورو أعلنت عنها المفوضية الأوروبية في مايو الماضي.