متطوعون ينظفون شوارع إدنبرة بعد إضراب عمال النظافة

ستبقى حاويات القمامة كما هي، حتى يوم الثلاثاء المقبل، بعد نزاع بين النقابات، في مدينة إدنبرة الأسكتلندية، والمجلس المحلي الذي يقوده حزب العمال. وامتلأ وسط المدينة بالقمامة، بينما كانت المخلفات تتراكم حول وفوق الحاويات، في ذروة موسم المهرجان.

وقال رئيس المجلس المحلي، كامي داي، إنه يتواصل مع المستأجرين وجمعيات الإسكان والشركات، وطلب منهم «تقديم أي دعم يمكنهم خلال هذا الوقت المزدحم والمهم لعاصمتنا».

وساعد كيفن باول، وهو فنان محلي، في ترتيب شارع «بلير»، في وسط المدينة. وقال باول «الطريقة التي أراها هي أن الأمر يتعلق بمهرجان مدينتنا، لذا علينا أن نحاول الحفاظ على الأماكن نظيفة ومرتبة، بغض النظر عما يحدث»، متابعاً: «لست فقط من أفعل ذلك، بل هناك الكثير من السكان وبعض المتشردين. ويتعين علينا جميعاً القيام بواجبنا لمحاولة الحفاظ على نظافة المنطقة».

ويوجد في المنطقة الكثير من العروض في الشوارع، وبعض الفنانين يؤدون أعمالاً مثيرة وخطرة، وآخر شيء يريدونه هو كومة من القمامة تحت أرجلهم.

وقالت نوا باراك، من نادي إدنبرة برس كلوب في شارع كوكبيرن، إن الشوارع كانت «نقية للغاية»، حتى بدأ إضراب عمال النظافة، موضحة: «أود أن يحصل هؤلاء (عمال النظافة المضربون) على أجور أعلى، لأنني أعتقد أنهم يستحقون ذلك، ولكن سيكون من الجيد أن تكون لدينا شوارع نظيفة مرة أخرى». وأضافت باراك: «إنه لمن دواعي سروري أن أسير في الشوارع الآن، بعد أن أسهم الجميع في تنظيفها».

واقترحت السلطات المحلية، يوم الجمعة، رفع رواتب العمال من 3.5% إلى 5%، لكن حتى يتم التصويت للموافقة عليه، سيستمر الإضراب في إدنبرة كما هو مخطط له.