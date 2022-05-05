اليسار الفرنسي يوافق مبدئياً على تحالف نادر لمواجهة ماكرون

المصدر: باريس ■ رويترز

قال النائب بالبرلمان الفرنسي، أدريان كاتيناز، من حزب فرنسا الأبية، لإذاعة فرانس-إنفو، أمس، إن الحزب الاشتراكي الفرنسي وحزبه المنتمي لليسار المتطرف توصلا إلى اتفاق من حيث المبدأ لتشكيل تحالف من أجل الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو المقبل.

ويعد الاتفاق الذي تم تشكيله تحت قيادة جون-لوك ميلونشون، زعيم حزب فرنسا الأبية، بمثابة محاولة لحرمان الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي فاز بولاية جديدة، أخيراً، من الأغلبية في البرلمان في تصويت يجري في الفترة من 12 وحتى 19 يونيو، ما قد يعرقل خطته المؤيدة لقطاع الأعمال.

وتمكن ميلونشون من توحيد الخضر والشيوعيين والاشتراكيين تحت مظلة جديدة، ما قد يثير الدهشة في أنحاء دول الاتحاد الأوروبي، إذ يهدف التحرك الى تحدي المعتقدات الأساسية للسياسات الاقتصادية للتكتل. وقال كاتيناز «يمكننا، وسنتمكن من هزيمة إيمانويل ماكرون، ويمكننا أن نحقق ذلك بأغلبية تحكم من أجل برنامج جذري».

وقال مصدر في الحزب الاشتراكي إن هناك اتفاقاً بشأن الاستراتيجية العامة، لكن هناك حاجة لمزيد من المفاوضات لوضع اللمسات النهائية على البرنامج نفسه.

وأشار إلى أن الاتفاق سيحتاج بعد ذلك لموافقة اللجنة الوطنية للحزب.

وأبرم حزب فرنسا الأبية اتفاقات مماثلة مع الخضر والشيوعيين، ما شكل جبهة موحدة تحت قيادة ميلونشون. وإذا تم تأكيد التوصل لهذا الاتفاق الشامل لتحالف موسع لليسار، فسيوحد ذلك تلك الأحزاب التي خاضت الانتخابات بشكل مستقل منذ اتفاق بين اليسار والخضر في الفترة من 1997 وحتى 2002.

ويظهر أحدث استطلاع لهاريس إنترآكتيف أن الجانبين متقاربان، إذ توقع أن يتمكن كل من تحالف اليسار وتحالف بين ماكرون والمحافظين، من الحصول على 33% من الأصوات في الانتخابات المقبلة. لكن في نظام الانتخاب الفرنسي المؤلف من جولتين تظهر التوقعات أن هذا قد يسفر في النهاية عن أغلبية لصالح الرئيس.

• تمكن ميلونشون من توحيد الخضر والشيوعيين والاشتراكيين تحت مظلة جديدة ما قد يثير الدهشة في أنحاء دول الاتحاد الأوروبي.

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