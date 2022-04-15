إصابة الفريق الأمني لرئيس الوزراء الأسترالي بحادث سيارة

المصدر: سيدني ■ أ.ف.ب

انقلبت سيارة تقلّ فريق الأمن، التابع لرئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، وتدحرجت أسفل جسر أمس، ما أدى إلى إصابة أربعة عناصر بجروح غير خطرة، ونقلوا إثرها إلى المستشفى. وقالت شرطة ولاية تسمانيا في بيان، إن السيارة انقلبت بعد اصطدامها بسيارة أخرى، فيما كان رئيس الوزراء في طريقه إلى حملته الانتخابية في الولاية قبل الانتخابات المقررة في 21 مايو المقبل.

وأوضح مكتب موريسون أن رئيس الوزراء ألغى محطاته المتبقية لليوم التالي، لكنه لم يكن موجوداً في السيارة وقت الحادث. ووصف رئيس الوزراء العناصر الذين يقومون بحمايته وبحماية عائلته بأنهم «متفانون ومحترفون وكريمون بشكل لا يصدق». وقال في بيان «أتمنى أن أسمع المزيد من الأخبار الجيدة عن وضعهم الصحي».

وأفادت الشرطة أن السيارة التي كان يستقلها العناصر أصيبت بأضرار بالغة، لكن جروح الطاقم «لا تهدد حياتهم».

وأوضح مكتب موريسون أن العناصر الأربعة كانوا بوعيهم عندما نُقلوا من موقع الحادث.

وقالت الشرطة المحلية إنها مازالت تحقق في أسباب الحادث. ولم يتضح ما إذا كانت السيارة التي كان يستقلها عناصر الأمن تتبع سيارة رئيس الوزراء وقت وقوع الحادث.

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