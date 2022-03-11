ترامب نصح وزير عدله بعدم إنقاص وزنه وامتدح «وجنتيه الممتلئتين»

المصدر: عن «هافينغ بوست»

لدى المدعي العام السابق، ويليام بار، الكثير من الأشياء القاسية ليقولها عن الرئيس السابق، دونالد ترامب، في مذكراته الجديدة، لاسيما بشأن عدم وجود أدلة على مزاعم ترامب بشأن تزوير الانتخابات، ولكن هناك بعض التعليقات الأكثر إثارة أيضاً.

وإحدى القصص في كتاب وزير العدل السابق الجديد، الذي يحمل عنوان «شيء واحد تلو الآخر.. مذكرات مدعي عام»، تتعلق في الواقع بمظهر المسؤول السابق في إدارة ترامب. وقال بار إنه أجرى ذات مرة «محادثة مسلية» مع ترامب حول وزنه، بعد أن ألقى نكاتاً تنم عن استهجان لنفسه، على شاشة التلفزيون.

وبعدها امتدح ترامب وجنتيه «اللطيفتين»، وأخبر بار ألا يفقد وزنه، وفقاً لمقتطفات من الكتاب، نشرها موقع «روستوري»، للمرة الأولى. وجاء فيها على لسان ترامب وهو يخاطب وزير عدله: «أنت بخير، أنت بخير. أجل، أنت ضخم». ويقول بار إن الرئيس أخبره أنه «مهما فعلت، لا تفقد الكثير من الوزن. لأنه بعد ذلك ستترهل وجنتاك».

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