لا أرى تغييراً في بوتين القائد.. لكن ألمس تغييراً في سلوكه

المصدر: ترجمة: عوض خيري عن مجلة «دير شبيغل»

قليل من قادة العالم يستطيعون قراءة أفكار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، واحد من هؤلاء، حيث تحدث في مقابلة مع «دير شبيغل» عن السلوك المتغير للرجل، وطموحاته، وعن الثمن الباهظ الذي سيدفعه الروس إذا اجتاحوا أوكرانيا، وفي ما يلي مقتطفات من المقابلة.

■ سيدي الرئيس، قابلت بوتين شخصياً، أول مرة، منذ نحو 10 سنوات، ما هو انطباعك عنه في ذلك الوقت؟

■■ كان ذلك في يونيو 2012 في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي. أقام بوتين مأدبة عشاء، وبعد ذلك، سافرنا إلى كاريليا، وهي قرية بها أكواخ صيفية، ولعبنا هوكي الجليد. في مرحلة ما، سألني: لماذا فنلندا متحمسة بشدة لتصبح عضواً في حلف شمال الأطلسي (الناتو)؟

■ وماذا كان ردكم؟

■■ إن حكومتي في ذلك الوقت، على الرغم من عدم استبعادها الانضمام للحلف، لم تشرع بعد في الاستعدادات للانضمام اليه. أخبرته أن فنلندا تريد تعميق العلاقات مع جيرانها في السويد والنرويج، وكذلك مع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وتعزيز شراكتها مع «الناتو»، وأنني مناصر لتعزيز الدفاع الأوروبي. سألني لماذا. قلت لأن كل أمة مستقلة تسعى لتحقيق أقصى قدر من الأمن. وكانت تلك نهاية المناقشة.

■ هل الرجل الذي قابلته في ذلك الوقت يشبه الرجل نفسه الذي يمسك الآن بزمام الأمور في روسيا؟

■■ لن أقول إنني لاحظت أي تغيير كبير على سلوكه. وإنما هناك شيء واحد فقط، أنه ربما أصبح الآن أكثر تصميماً. وكان هناك تطور مثير للاهتمام العام الماضي. هل تريد مني أن أبين ذلك أكثر؟ من وجهة نظري الشخصية؟

- بالطبع، تفضل.

أتذكر الربيع الماضي، عندما بدأ المزيد من القوات الروسية يتجمع بالقرب من الحدود الأوكرانية، أجريت محادثة هاتفية معه وأخبرني أن ذلك مجرد تمرين عسكري، وأن القوات ستنسحب في غضون 10 أيام. وقبل وقت قصير من ذلك، تحدث مع الرئيس الأميركي جو بايدن، وبدا لي أن هناك صلة بين المكالمة الهاتفية والإعلان عن الانسحاب. وانسحبت القوات بالفعل.

■ متى شعرت بأولى بوادر التصعيد التالية؟

■■ في يونيو، عقد بايدن وبوتين قمة في جنيف لمناقشة الحد من التسلح، وبدا أن الإشارات الواردة من الجانبين إيجابية. وأصبح من الواضح لنا وللدول الأوروبية الأخرى أن إدارة بايدن لم تعد تعتبر روسيا خصمها العالمي الأساسي، بل الصين. وفي الوقت نفسه، تحدثنا بصيغ مختلفة عن الأمن في القارة، وفي دول «الناتو» وفي الاتحاد الأوروبي أيضاً. وفي أغسطس، سألت بوتين عن رأيه في هذا النقاش الأمني. لم يرد. ثم، في منتصف أكتوبر سمعت أولى إشارات التحذير من واشنطن وموسكو باحتمال وجود مشكلات.

■ هل سألت بوتين عن ذلك؟

■■ نعم، في نهاية أكتوبر، كنت ضيفاً على الكرملين وسألته عما إذا كانت هناك أي صعوبات في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

■ كان ذلك قبل يوم واحد من إعلان صحيفة «واشنطن بوست» عن نشر قوات روسية جديدة بالقرب من الحدود الأوكرانية.

■■ نعم، لكنني لم أكن أدرك الموقف تماماً في ذلك الوقت. أجاب بوتين على سؤالي بالقول: لا، كل شيء على ما يرام. بعد ذلك بوقت قصير، طار رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، وليام بيرنز، إلى موسكو، وعرفنا جميعاً أن هناك شيئاً ما يجري. لقد سألتني عما إذا كان بوتين قد تغير. لا أرى تغييراً في نفسه كقائد. لكني أرى تغييراً في سلوكه. فجأة، بدأ يتصرف بطريقة مختلفة للغاية. أعتقد أنه رأى فرصة، وأراد استغلال هذه اللحظة لأخذ كل ما كان يدور في ذهنه منذ سنوات. في بعض الأحيان، أعتقد أنه عليك قراءته حتى عندما يرفض الإجابة.

■ إلى أي مدى تعتقد أن العقوبات ستكون قاسية على بوتين إذا غزت القوات الروسية أوكرانيا؟ ناهيك عن حقيقة أن الغرب قد يكون أكثر اتحاداً ضده في هذه الحالة؟

■■ بالطبع، لا أعرف مدى تقدير الموقف بالنسبة لبوتين. لكن روسيا ستدفع ثمناً باهظاً نظير ما ستقدم عليه. سيكون للعقوبات بالتأكيد تأثير كبير على الاقتصاد الروسي، لاسيما على المدى الطويل.

• «أعتقد أن بوتين رأى فرصة، وأراد استغلال هذه اللحظة لأخذ كل ما كان يدور في ذهنه منذ سنوات».

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