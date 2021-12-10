وزيرة خارجية ألمانيا الجديدة تتمسك برفضها اعتبار الطاقة النووية «خضراء»

المصدر: باريس ■ د.ب.أ

تتمسك وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة أنالينا بيربوك برفضها للخطط الفرنسية لتصنيف الطاقة النووية على أنها طاقة «خضراء».

وقالت بيربوك، أمس، بعد لقائها مع نظيرها الفرنسي، جان إيف لودريان، بالعاصمة الفرنسية باريس: «كون أن لدينا مواقف مختلفة تجاه مسألة الطاقة النووية، يعد أمراً معروفاً».

وفي الوقت ذاته أكدت بيربوك الأهمية الكبيرة للعلاقات الألمانية - الفرنسية لأجل مستقبل الاتحاد الأوروبي.

وبالنسبة لموضوع ما يسمى بعلم التصنيف، قالت الوزيرة الألمانية إنه سيتم التشاور على كل المستويات، وليس على مستوى وزراء الخارجية فقط، وإنما أيضاً بين المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكذلك على المستوى الأوروبي في بروكسل.

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