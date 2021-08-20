السيدة كارتر أكبر النساء الأوليات على قيد الحياة

المصدر: ترجمة:عوض خيري ■ عن الـ«نيوزويك»

تحتفل السيدة الأولى السابقة، روزالين كارتر، بعيد ميلادها الـ94، يوم الأربعاء، بعد أكثر من 40 عاماً من مغادرتها والرئيس السابق جيمي كارتر البيت الأبيض. كارتر أكبر سيدة أولى سابقة على قيد الحياة، منذ ما يقرب من 20 عاماً، وتليها في العمر، لورا بوش، التي ستحتفل بعيد ميلادها في الخريف، وتبلغ 74 عاماً من العمر، وتعد ميلانيا ترامب الأصغر من بين السيدات الأوليات السابقات، وهي الآن في سن 51.

كما أن زوجها جيمي كارتر أكبر رئيس سابق على قيد الحياة، ويبلغ من العمر 96 عاماً، ويعد باراك أوباما، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ60 في وقت سابق من هذا الشهر، أصغر رئيس سابق على قيد الحياة.

ولدت إليانور روزالين سميث في 18 أغسطس 1927 في بلينز بجورجيا، والتقت للمرة الأولى بزوجها المستقبلي عندما كانا طفلين صغيرين، وبدأ الاثنان المواعدة عام 1945 وتزوجا بعد عام واحد.

وعملت كارتر في مزرعة العائلة قبل أن يبدأ جيمي كارتر استكشاف حياته المهنية في السياسة أوائل الستينات، رُزق الزوجان بأربعة أطفال عندما أصبح مشرعاً للولاية، وصار في ما بعد حاكماً لجورجيا عام 1970.

تُعرف كارتر بـ«أسلوبها الهادئ والودي»، الذي ساعدها لتصبح «ناشطة فعالة» من أجل زوجها، بعد انتخاب جيمي كارتر رئيساً عام 1976، وأصبحت أول سيدة أولى تنشئ مكتباً لها في الجناح الشرقي للبيت الأبيض.

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