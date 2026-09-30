«ستارشيب» تدخل مدار الأرض للمرة الأولى

نجحت شركة «سبيس إكس»، أول من أمس، في إطلاق مركبتها الفضائية «ستارشيب» والوصول بها إلى مدار الأرض للمرة الأولى، في خطوة مهمة ضمن برنامج الشركة لتطوير مركبة قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل. كما حملت المركبة 26 قمراً اصطناعياً جديداً ضمن الجيل السابع من أقمار «ستارلينك».

ويُعد الوصول إلى المدار إنجازاً لبرنامج «ستارشيب»، إذ اقتصرت الرحلات التجريبية الـ13 السابقة منذ عام 2023 على الوصول إلى الفضاء دون المداري والعودة إلى الأرض.

وتستهدف «سبيس إكس» تطوير «ستارشيب» لتصبح قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل، واستخدامها مستقبلاً لنقل بعثات «ناسا» إلى القمر.