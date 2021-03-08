الصين: يتعين على واشنطن عدم التدخل الشؤون الداخلية

المصدر: بكين ■ د.ب.أ

ناشد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الولايات المتحدة الأميركية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للصين.

وقال الوزير الصيني، أمس، في مؤتمر صحافي بمناسبة الاجتماع السنوي لمجلس نواب الشعب الصيني، إن الصين ترفض أية «اتهامات لا أساس لها». وأضاف أنه يجب صياغة العلاقات بصفتها «منافسة صحية»، وليس «من خلال عمليات الإدانة»، وقال إن الصين منفتحة لاستكشاف تعاون جديد. ولكنه أكد أنه يتعين على واشنطن «إبعاد أية قيود غير منطقية في التعاون، وعدم خلق أية عوائق»، من أجل وضع العلاقات على طريق جديد.

يذكر أن العلاقات بين كلا البلدين اللذين يعدان أكبر قوتين اقتصاديتين بالعالم، شهدت انحداراً تاريخياً تحت رئاسة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وكان الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، أشار إلى أنه سيتبع أيضاً نهجاً صارماً في ما يتعلق بالصين، ولكن ليس في اتجاه أحادي مثل سلفه، وإنما بشكل أكبر في إطار تعاون مع حلفاء.

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