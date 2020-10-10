نفوق الاف من حيوان المنك بسبب كورونا في الولايات المتحدة

المصدر: ترجمة: عوض خيري، عن السي إن إن

نفق الآلاف من حيوان المنك في مزارع للفراء في ولايتي يوتا وويسكونسن بعد اصابتها بفيروس كورونا الذي انتقل اليها من البشر. وفقد أحد المزارعين ما لا يقل عن 8000 من المنك الذي تتم تربيته لفرائه الحريري الفاخر. وظهر الفيروس لأول مرة في هذه الحيوانات في أغسطس، بعد فترة وجيزة من إصابة أحد عمال المزارع في يوليو، وفقًا للطبيب البيطري في ولاية يوتا، دكتور دين تايلور، وتظهر الأبحاث الأولية أن الفيروس ينتقل من البشر إلى الحيوانات، ولكن ليس العكس.

وتحدث تايلور لشبكة سي إن إن، بأن "كل شيء فحصناه هنا في يوتا يشير إلى أن العدوى انتقلت من البشر إلى الحيوانات". مضيفًا أن الاختبارات لا تزال جارية. وحادثة يوتا هذه تشير الى أول انتشار للكورونا بين حيوانات المنك في الولايات المتحدة.

يوم الجمعة ذكر المتحدث باسم وزارة الزراعة والتجارة وحماية المستهلك في ولاية ويسكونسن، كيفن هوفمان إن 2000 من حيوان المنك نفقت بسبب فيروس كورونا في مزرعة في ولاية ويسكونسن أيضًا. وقال في بيان إن المسؤولين فرضوا الحجر الصحي على المزرعة، ما يعني أنه لا ينبغي للحيوانات أو المنتجات الحيوانية مغادرة مقر مقاطعة تايلور.

ويقول الخبير بمختبر التشخيص بمدرسة يو دبليو ماديسون البيطرية، كيث بولسون أنه لاحظ "نفوق اعداد كبيرة من المنك" وأن ثلاثة عمال هناك تعافوا من الفيروس بعد أن ظهرت عليهم "علامات سريرية خفيفة إلى متوسطة".

وتم اكتشاف حالات أخرى في هولندا وإسبانيا والدنمارك، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية. وأكدت المختبرات الوطنية للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية حالات سار-كوفي-2 وهو الفيروس المسبب لكوفيد-19 في عشرات الحيوانات الأخرى، بما في ذلك عشرات الكلاب والقطط والأسود والنمور.

ويبدو أن المنك، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأعراس وثعالب الماء والقوارض، يعاني من أعراض عدوى مشابهة لما يحدث للإنسان. وعادة ما يعاني من صعوبة في التنفس وظهور القشور حول عينيه، لكن الفيروس يتطور داخله بسرعة، ويموت معظم المنك المصاب في اليوم التالي، وفقًا لتايلور.

وانتشرت حالات مشابهة في تسع مزارع في ولاية يوتا، لكن تايلور يحذر من أنه "ما زلنا في منتصف تفشي المرض". وتخضع كل مزرعة للحجر الصحي ولا يُسمح إلا بالعمال الأساسيين في الموقع. ويتم توجيه عمال المزارع لاستخدام معدات الحماية المناسبة في جميع الأوقات. ويتم حرق حيوانات المنك التي ماتت بسبب الفيروس.

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