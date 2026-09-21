محمد سعيد الشحي: "على خير بو جسيم".. كانت هذه آخر كلمات سمعتها من أبي ومعلمي أحمد بن راشد

نعى محمد سعيد الشحي، الرئيس التنفيذي لشركة أ.ر.م القابضة، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الإثنين.

وقال الشحي في تدوينة على حسابه في منصة "إكس": «على خير بوجسيم»… كانت هذه آخر كلمات سمعتها منك، يا أبي وقائدي وسيدي وولي أمري ومعلمي، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، قبل أيام قليله من رحيلك. لم أكن أعلم أنها ستكون الوداع، وأن صوتك سيبقى يتردد في قلبي ما حييت.

لم تكن علاقتي بك مجرد علاقة عمل؛ كنت لي أباً ومعلماً وسنداً، وكان قربك من أعظم النعم التي منّ الله بها عليّ. تعلمت منك الصبر والإنجاز والتواضع ومكارم الأخلاق، وتعلمت منك أن حب الإمارات ودبي لا يكون بالكلمات، بل بالإخلاص والعمل وخدمة الناس.

كنت تهتم بكل من حولك، تعرف أحوالهم وتسأل عن عائلاتهم، وتنصت إليهم بطريقة تجعل كل إنسان يشعر بقيمته ومكانته لديك. كان تواضعك يقرّبنا منك، وكانت حكمتك تمنحنا الطمأنينة، وكانت كلمتك صادقة نجد أثرها دائماً في أفعالك.

منحتني ثقتك الغالية، وستبقى هذه الثقة أمانة أحملها ما حييت. ومهما كتبت عن فضلك، ستظل الكلمات أقل من حقك عليّ، وأقل من محبتي وامتناني لك. فقد أسهمت في بناء شخصيتي، وغرست في نفسي قيماً أصبحت جزءاً مني، وسأبقى وفياً لوصاياك، حريصاً على أن أترجم ما تعلمته منك إلى عمل مخلص في خدمة الوطن والناس.

رحيلك ليس فقداً لقائد فحسب، بل فقد أبٍ كان حضوره أماناً، وقربه طمأنينة، ومحبته شرفاً لا يُنسى. ستبقى في قلبي ما حييت، وسيظل فضلك أكبر من أن تفيه الكلمات، وأثرك أعمق من أن يغيّبه الرحيل.

على خير يا أبي ومعلمي… إلى أن نلتقي بإذن الله في دارٍ خيرٍ من هذه الدار. رحمك الله رحمةً واسعة، وأسكنك فسيح جناته، وجزاك عنا وعن وطنك وشعبك خير الجزاء".