عروس تريد من ضيوفها أظرفاً نقدية

المصدر: ترجمة:م.م - عن «ديلي ميرور»

عند حضور حفل زفاف، من المعتاد إحضار هدية للزوجين السعيدين، ولكن بالطبع لا يُطلب من أي شخص فعل ذلك. ويشتري بعض الأشخاص أشياء تساعد الأزواج الجدد في حياتهم الجديدة، ويختار آخرون غير ذلك. وقررت إحدى الضيفات، في حفل زفاف بالولايات المتحدة، أن تبتكر فكرة هدية خاصة، وقدمت للزوجين مجموعة من الهدايا. وكان داخل السلة العديد من العناصر، بما في ذلك الحلويات، ووعاء من حلوى خاصة، والبسكويت ورقائق البطاطس. وكانت مصحوبة ببطاقة نصها «الحياة لذيذة - استمتعا». وبينما قد يكون البعض سعداء للغاية لتلقّي بعض الأشياء اللذيذة، كانت العروس أقل إعجاباً.

وبعد حفل الزفاف، انتشرت صورة للسلة بعد مشاركتها عبر الإنترنت، من قبل المرأة التي أهدتها، وتدعى كاثي ميسون. والصورة، على الرغم من مرور سنوات عدة، عادت إلى الظهور على موقع «ريديت»، هذا الأسبوع، وتسببت في ضجة كبيرة بين المستخدمين. وإلى جانب الصورة، أوضحت كاثي، كيف أرسلت السلة لكنها لم تتلقّ شكراً حاراً من الزوجين.

وبدلاً من ذلك، بعثت العروس، لورا، برسالة لإبلاغها أن الهدية لم تكن جيدة بما يكفي، وأن ظرفاً نقدياً كان سيكون أفضل. وتمت مشاركة الصورة على منتدى «حفلات زفاف مصطنعة»، مع تعليق يقول: «العروس العار وهدية الزفاف». ووُصفت لورا بأنها «وقحة» و«مبتذلة»، في التعليقات الكثيرة على رسالتها النصية. وقال أحدهم: «أي كوكب تعيش عليه هذه العروس الرهيبة؟ إذا لم تعجبك الهدية، فقومي بإعادتها واستمري في حياتك، أنت وقحة» في حين علق آخر «لا داعي لتحصيل 200 دولار، من كل شخص لحفل زفاف فاخر، فأنت لست بحاجة إليه».

- وُصفت لورا بأنها «وقحة» و«مبتذلة»، في التعليقات الكثيرة على رسالتها النصية.

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