حساب رئيس وزراء الهند على «تويتر» يتعرض للاختراق

المصدر: ترجمة:ع.خ ■عن «إن دي تي في»

تعرض حساب «تويتر» الخاص برئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، للاختراق من قبل جهة مجهولة. وأكد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي أن حساب مودي بالموقع الإلكتروني، وتطبيق الهاتف المحمول، تعرض للاختراق في وقت مبكر من، صباح أمس. وقالت «تويتر» إنها اتخذت «خطوات لتأمين الحساب المخترق»، و«التحقيق» في الموقف. وبحسب ما ورد، فإن الحساب أرسل تغريدات تطلب من متابعي مودي التبرع لصندوق رئيس الوزراء للإغاثة الوطنية من خلال العملة المشفرة «بيتكوين».

ولدى مودي 2.5 مليون متابع، وأطلق أكثر من 37 ألف تغريدة من هذا الحساب منذ إنشائه في مايو 2011. وقال متحدث باسم «تويتر» في بيان «نحن على علم بهذا النشاط، واتخذنا خطوات لتأمين الحساب المخترق، ونحقق في الموقف، وفي الوقت الحالي، لسنا على علم بتأثر حسابات إضافية لرئيس الوزراء. آخر تغريدة أطلقها مودي من حسابه كانت بتاريخ 31 أغسطس، وتحتوي التغريدة على اقتباس من برنامجه الإذاعي الشهري (مان كي بات)».

ويأتي الحادث بعد اختراق حسابات عدة لشخصيات بارزة على موقع «تويتر» في يوليو، حيث تمكن المتسللون في يوليو من الوصول إلى أنظمة «تويتر» الداخلية لاختطاف بعض الأصوات البارزة في المنصة، بما في ذلك المرشح الرئاسي الأميركي جو بايدن، والرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، والملياردير إيلون موسك، والشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت بيل غيتس، واستخدموها للحصول على عملات رقمية.

وكانت مجموعة من المتسللين المحترفين قد سرقوا في مايو بيانات تخص الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من شركة محاماة هددوا بأنهم سينشرون «الغسيل القذر» لترامب ما لم يلب طلبهم، بدفع فدية تبلغ قيمتها 42 مليون دولار في غضون أسبوع. وكانت هذه المجموعة سرقت كميات هائلة من المعلومات الخاصة بترامب من شركة غروبمان شير ميسيلاس اند ساكس، وهي شركة محاماة من بين عملائها مشاهير، مثل المغنية مادونا، والمغني جون التون، ومغني الروك بروس سبرنغتين، والمغني رد ستيوارت، وفرقة الروك يو تو. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا لا يستهدف المحتالون حساب ترامب، وهو الحساب الأكثر شهرة وأهمية من بين جميع حسابات زعماء العالم؟ ويعتقد المختصون في هذا الشأن أن حساب ترامب يتمتع بمزيد من تدابير الحماية التي لا تتوافر لزعماء أو أشخاص آخرين. وحيث إن الرئيس هو الهدف الرئيس المفترض للمتسللين، فقد وفرت «تويتر» له ولطاقمه مثل هذه التدابير.

لدى مودي 2.5 مليون متابع، وأطلق أكثر من 37 ألف تغريدة من هذا الحساب منذ إنشائه في مايو 2011.

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