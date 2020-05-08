عامل توصيل لندني يمسح لعابه على السياج وأعمدة الإنارة والسيارات

المصدر: ترجمة عوض خيري - عن الصن

أظهر فيديو لقطات مثيرة للاشمئزاز يظهر فيها سائق توصيل في العاصمة البريطانية يلعق يده ثم يمسح بصاقه على السور وأعمدة الإنارة.

وقعت هذه الحادثة في لندن الأسبوع الماضي في شارع سكني في ضاحية بوتني، واعتقلت الشرطة في ما بعد هذا الشخص.

وفي هذه اللقطات المأخوذة في 30 أبريل، شوهد الرجل وهو يمشي صعوداً ونزولاً في شارع جنوب غرب لندن وهو يرتدي خوذة ويتحدث في الهاتف. ثم يلعق يديه ويمسح بصاقه على السور والعمود الأمامي أمامه، ما يظهر تجاهلاً لقواعد التباعد الاجتماعي المعمول بها حالياً في ظل جائحة كورونا.

كما مسح سائق التوصيل لعابه أيضاً على السيارات التي كانت مصطفة على ارصفة المتنزهات على جانب الطريق، حيث بدا وكأنه ينتظر وصول طلب توصيله التالي.

وصورت هذه اللقطات إحدى المقيمات في المنطقة التي قالت إن سائقي التوصيل يتجمعون عادة في هذا الطريق بانتظار تلقي طلبات التوصيل، لكنهم لا يمارسون التباعد الاجتماعي، «ثم نراهم يفعلون ذلك».

وتمضي قائلة: «إنه أمر مثير للاشمئزاز، يلوث سياجنا وسياراتنا بعد أن يلعق يديه، خصوصاً في وسط هذه الجائحة! لقد أبلغنا عنه الشرطة».

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