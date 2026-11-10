«طرق دبي» تختبر بديلاً لشحن دراجات التوصيل الكهربائية

أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، أحمد محبوب، أن الهيئة بدأت تطبيق حلول لاستبدال البطاريات في بعض أنشطة التوصيل، بدلاً من الاعتماد حصراً على الشحن، بما يتيح للدراجات استئناف العمل خلال وقت قصير، دون الحاجة إلى انتظار اكتمال عملية الشحن.

وقال، في تصريحات صحفية على هامش معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026، إن عدد الدراجات الكهربائية التي بدأت الهيئة تجريب هذه التقنية عليها يقل عن 100 دراجة، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات، مشيراً إلى أن هذه التقنية تتيح استبدال البطارية خلال نحو خمس دقائق، ما يساعد سائقي التوصيل على مواصلة تنفيذ الطلبات دون توقف طويل.