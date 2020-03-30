من تبعات "كورونا".. الجرذان تجتاح الشوارع الخالية في "نيو أورليانز"

المصدر: متابعة: مكي معمري

تملأ مجموعات الجرذان شوارع مدينة "نيو أورليانز" الأميركية، هذه الأيام، بعد أن باتت شوارعها خالية من المارة، وتبحث القوارض عن الطعام، بينما يظل الناس في منازلهم، وسط جائحة الفيروس المستجد، ويُظهر مقطع فيديو، تمت مشاركته على موقع قناة "سي بي إس"، القوارض التي تتجول في الحي الفرنسي التاريخي، بالمدينة، حيث الشوارع مهجورة إلى حد كبير، خلال هذه الأيام من الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك ديلي"، فإن الحانات في هذه المنطقة مغلقة، حاليًا، بينما تعمل المطاعم على أساس الطلبات الخارجية، فقط، وقال تشارلز مارسالا، وهو رجل أعمال محلي، التقط مقطع الفيديو الصادم لشبكة "سي بي إس"، وهو يصور "انظروا، هناك نحو 30 جرذا هناك في الزاوية، وهم يتغذون على شيء في منتصف الشارع".

وتم وضع مصائد الفئران، في محاولة لصد هجوم القوارض، الذين يبدون يائسين بحثاً عن الطعام، وفي غضون ذلك، أعرب مسؤولون محليون، في مجال مكافحة الحشرات والقوارض، عن مخاوفهم من أن انتشار الجرذان يمكن أن يعرض الأشخاص الذين يعانون من التشرد، في المنطقة، لخطر الإصابة بالأمراض من القوارض. وهناك أكثر من 1300 حالة مؤكدة من الإصابة بالفيروسات الجديد، في "نيو أورليانز"، حتى يوم الأحد، وهو ما يمثل أكثر من ثلث الحالات في ولاية لويزيانا، وفقًا لتقارير محلية.