لائحة تعليمات «قديمة» لرعاية الرضع تثير دهشة رواد مواقع التواصل

المصدر: ترجمة: م-م عن «توداي»

عندما يتعلق الأمر برعاية الأطفال حديثي الولادة، فإن لكل جيل إرشاداته الخاصة حول أفضل السبل للقيام بذلك. وكل جيل لديه، أيضاً، مخاوفه واهتماماته التي تتغير مع مرور الوقت.

ونشرت سيدة أميركية، تدعى ميكالا غابرييل، صورة لقائمة تعليمات للأمهات تعود إلى عام 1968، على موقع «فيس بوك»، وأصبح المنشور محل اهتمام الآلاف من مستخدمي الشبكة العنكبوتية، لأن بعضهم لم يتمكنوا من تصديق بعض الأشياء المكتوبة في الإرشادات «القديمة» لرعاية الأطفال حديثي الولادة، وأوضحت غابرييل أنها تأثرت بعدد من الأشياء كانت موجودة قبل 50 عاماً. ومن بين الأشياء التي لفتت الانتباه، حقيقة أن الناس كان يمكنهم التدخين في المستشفيات، لكن يُقال لهم ألا يفعلوا ذلك بجانب الأطفال الرضع. وفي الوقت الحاضر «هل نحتاج أن يخبرنا أحد أن التدخين في أي مكان في المستشفيات فكرة سيئة؟» تقول غابرييل. كما تغيرت القاعدة المتعلقة بالزوار بشكل جذري، تضيف السيدة الأميركية: «مازلت أتذكر أن والدي لم يُسمح له برؤية أختي لأيام عدة عندما ولدت، (وكان ذلك قبل ما يزيد قليلاً على عقدين)، وما هو أكثر من ذلك، تم فصل المواليد الجدد عن أمهاتهم في الماضي، ولم يُسمح للأمهات بالحد الأدنى من التفاعل معهم، وفي أيامنا هذه إذا كان الطفل يتمتع بصحة جيدة، يمكن للأمهات قضاء وقت أطول معهم وفقاً لرغبتهن، وفي القرن الـ21، يتم إبقاء الوليد في الغرفة نفسها مع والدته قدر الإمكان». كما تم تخفيف القاعدة المتعلقة بإرضاع الطفل، في أوقات محددة، وبات حديثي الولادة، في أميركا، يرضعون من أمهاتهم في أي وقت كانوا فيه جائعين.

- تم فصل المواليد الجدد عن أمهاتهم في الماضي، ولم يُسمح للأمهات بالحد الأدنى من التفاعل معهم، وحالياً يمكن للأمهات قضاء وقت أطول معهم وفقاً لرغبتهن.