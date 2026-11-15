رسائل «شات جي بي تي» المطوّلة تربك تواصل ذوي الطلبة والمدارس

دعت مدارس خاصة ذوي الطلبة إلى اعتماد التواصل المباشر والمختصر عند طرح الشكاوى والمخاوف، وعدم الإفراط في استخدام الذكاء الاصطناعي، وخصوصاً «ChatGPT»، لصياغة رسائل بريد إلكتروني مطولة ورسمية، مؤكدة أن ذلك يصعّب تحديد جوهر المشكلة ويستنزف وقت المعلمين، كما شددت على ضرورة مراعاة ساعات العمل الرسمية عند إرسال المراسلات، وعدم مطالبة الكوادر التعليمية بالرد خارجها.

وتفصيلاً، رصدت مدارس خاصة زيادة في عدد الشكاوى والمراسلات الواردة من أولياء الأمور خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تزايد الرسائل المطولة التي تتسم بصياغة رسمية وتفصيلية بسبب الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي في إعدادها، مشيرة إلى أن بعض هذه المراسلات تتضمن تفاصيل متكررة أو تتناول أكثر من موضوع في الوقت نفسه، ما يجعل تحديد جوهر الشكوى والمطلب الأساسي لولي الأمر أكثر صعوبة، ويستدعي وقتاً إضافياً لفهمها والرد عليها.

وأشارت المدارس في رسائل أرسلتها إلى ذوي الطلبة، اطلعت «الإمارات اليوم» على بعضها، إلى إدراكها أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة مفيدة لمساعدة الأفراد على تنظيم أفكارهم والتواصل بصورة أكثر فاعلية، إلا أنها لاحظت تزايداً في رسائل البريد الإلكتروني المطولة والمصوغة بأسلوب رسمي ومبالغ فيه، لا يعكس دائماً الطريقة الطبيعية التي يعبر بها ولي الأمر عن آرائه ومخاوفه.

وحصرت المدارس أبرز التحديات التي تواجه المعلمين في الوقت والجهد اللازمين لقراءة المراسلات المطولة والمتكررة، ومتابعة الرسائل التي تُرسل إلى أكثر من موظف، فضلاً عن صعوبة ترتيب الأولويات والاستجابة للملاحظات المختلفة في الوقت المناسب، إضافة إلى أن وصول الرسائل خارج ساعات العمل الرسمية، خلال ساعات الليل أو عطلات نهاية الأسبوع، يضع المعلمين أمام أعباء إضافية، ويحد من قدرتهم على الفصل بين مسؤولياتهم المهنية وحياتهم الشخصية، والحصول على الوقت الكافي للراحة والاستعداد لمهامهم التعليمية اليومية.

وشددت المدارس على أن وقت المعلمين خارج الفصول الدراسية يجب أن يظل مخصصاً للمهام التي تدعم تعليم الطلبة بشكل مباشر، بما في ذلك التخطيط للدروس الهادفة، وتقديم تعليم عالي الجودة، وتقييم تقدم الطلبة، وتقديم التغذية الراجعة، وإعداد الخطوات التعليمية المناسبة للمرحلة التالية، مشيرة إلى أن قراءة المراسلات الطويلة دون ضرورة والرد عليها قد يستنزف وقتاً ثميناً كان من الممكن تخصيصه لهذه المسؤوليات المهمة.

وأكدت المدارس إيلاء أهمية كبيرة للشراكة بين الأسرة والمدرسة، مشيرة إلى أن التواصل المفتوح والصادق والقائم على الاحترام المتبادل يمكّن الإدارة المدرسية من فهم المخاوف المطروحة، والاستجابة لها بالشكل المناسب، والعمل معاً بما يحقق المصلحة الفضلى لكل طالب، داعيه ذوي الطلبة إلى طرح ما يثير قلقهم مباشرة وبأسلوبهم الخاص الطبيعي، موضحة أن العرض المختصر والواضح للمخاوف يساعدها على فهم المشكلة ومعالجتها بفاعلية أكبر، مقارنة بالرسائل المولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي. ودعت المدارس أولياء الأمور إلى مراعاة توقيت إرسال الرسائل، وقصر المراسلات على الموظفين المعنيين، ومنحهم وقتاً معقولاً للرد.

إعداد: عمرو بيومي