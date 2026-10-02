فرق "الهوية" تزور المدارس لإدراج بصمات الطلبة

أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ مبادرة "بصمة 15" بحلتها الجديدة، في إطار خطتها لتسهيل وصول المتعاملين للخدمات.

وأوضحت الهيئة عبر حساباها على منصة "إكس" أن هذه الخدمة تهدف إلى تبصيم طلبة المدارس، ممن بلغت أعمارهم 15 عامًا، وتمكينهم من الحصول على خدمات الهوية في أسرع وقت ممكن، وتوفير الوقت والجهد عليهم.

وذكرت أن "بصمة 15" هي مبادرة حكومية استباقية تقرّب الخدمات من طلبة المدارس الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر، مشيرة إلى أن فرق عمل الهيئة تزور المدارس مباشرة لإجراء إدراج البصمات، مما يوفر الوقت والجهد على الطلبة وأولياء أمورهم.

وتهدف المبادرة إلى تبسيط الإجراءات الحكومية، وتحقيق سعادة المتعاملين، وتحديث السجل السكاني إلكترونيًا لدعم التحول الرقمي.