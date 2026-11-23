ترجمات - الإمارات اليوم

أصبحت مشكلة الأرق واحدة من المشاكل الصحية الأكثر شيوعا في هذا العصر، بسبب وتيرة الحياة السريعة والقلقة التي نعيشها. وتعتبر الدراسات أن تكرار الشعور بصعوبة النوم لثلاث ليالٍ أسبوعياً على الأقل، قد يكون كافيا لتشخيص”الأرق الحاد“ لدى الشخص.

ووفقاً لمقال نُشر مؤخراً في مجلة ”سايكولوجي توداي“ (Psychology Today)، يمكن أن تستمر هذه الحالة لفترة تتراوح بين بضعة أيام وثلاثة أشهر؛ وبعد تجاوز هذه المدة، يُصنف الأرق على أنه ”مزمن“.

قد يسهم في حدوث ذلك عوامل مثل التوتر، أو اضطراب الرحلات الجوية الطويلة (jet lag)، أو الانفصال عن شريك الحياة، أو وجود مولود جديد لم يعتد بعد على النوم طوال الليل. وبعد قضاء عدة ليالٍ بلا نوم، يصبح القلق بشأن النوم نفسه سبباً إضافياً يمنعك من الخلود إليه.

وتوفر الدراسة نصائح رئيسية تساعد في الحصول على قسط من النوم، وأولها تجنب القيلولة النهارية، إذ يتراكم في الدماغ طوال اليوم مركب كيميائي يُدعى ”الأدينوزين“، وهو ما يجعل المرء يشعر بنعاس متزايد. وتؤدي القيلولة إلى تقليل هذا الضغط نحو النوم، مما قد يعزز الشعور باليقظة التامة مجدداً عند حلول وقت النوم ليلاً.

ويليها ضرورة تخصيص ساعة للاسترخاء، إذ لا يمكن قضاء أمسية في الرد على رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالعمل، والقلق بشأن الغد، وتصفح الأخبار، ثم توقع نوم سلس. لذا ينصح بتخصيص ساعة قبل موعد النوم للقراءة، أو ممارسة تمارين التمدد، أو الاستحمام، أو الاستماع إلى كتاب صوتي.

كما تنصح الدراسة بعدم الذهاب إلى الفراش لمجرد حلول ”وقت النوم“ بل الانتظار حتى الشعور بالنعاس فعلياً؛ فثقل الجفون، والتثاؤب المتكرر، وصعوبة إكمال قراءة فصل من كتاب، كلها مؤشرات أدق بكثير من الوقت الذي تشير إليه ساعة المنبه.

ورابعا ينصح الخبراء بمغادرة الفراش إذا لم يستطع المرء النوم فإذا مرّت نحو 20 دقيقة من التقلب في الفراش دون جدوى، فالأجدر النهوض منه، والانتقال إلى الأريكة، وقراءة كتاب، أو ممارس نشاط مريح حتى الشعور بالنعاس، والتوقف بالطبع عن تفقد الساعة فقد وجدت دراسة أُجريت عام 2023 في جامعة إنديانا، وشملت قرابة 4800 مريض في عيادات النوم، وجود صلة بين التحقق من الوقت ليلاً، وتفاقم الأرق، وزيادة الاعتماد على المساعدات المنومة.

كما ينصح الخبراء بالاستيقاظ في الوقت ذاته كل صباح فالالتزام بموعد ثابت للاستيقاظ يساعد في تنظيم الساعة البيولوجية. وهذا ينطبق أيضاً على عطلات نهاية الأسبوع؛ فربما يبدو النوم حتى الظهيرة يوم العطلة فكرة رائعة، لكنه قد يجعل الخلود إلى النوم ليلا أكثر صعوبة.

إذا استمر الأرق أو بدأ يؤثر على حياة الشخص اليومية، فالأجدر التحدث إلى مختص في الرعاية الصحية حول ”العلاج المعرفي السلوكي للأرق“ (CBT-I).إذ لا داعي لانتظار ثلاثة أشهر للحصول على المساعدة.