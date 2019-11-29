راكب يستأجر تاكسي لمسافة 450 كيلومتراً ولا يدفع الفاتورة

المصدر: ترجمة: م.م عن «فرانس بلو»

إنه الاحتيال بعينه، هذا ما تعرض له سائق تاكسي في باريس، عندما كان يقوم بعمله اليومي، لقد اعتقد السائق أنه ظفر بصيد ثمين، وبينما كان يقود سيارته في شوارع المدينة، الأسبوع الماضي، أوقفه شاب بالقرب من «محطة ليون»، وطلب منه أن يأخذه إلى بلدة صغيرة في مقاطعة «بلفور» على بعد 450 كيلومتراً، وبعد رحلة طويلة ومتعبة، وصل السائق إلى البلدة، لكنه فوجئ بأن الراكب ليس لديه مقابل الأجرة، الأمر الذي دفعه إلى إبلاغ الشرطة ورفع دعوى احتيال ضد الشاب.

ووفقاً لشرطة مقاطعة «بلفور»، فإن السائق وافق على الرحلة بعد أن ضمن له الشاب أن صديقته، التي تنتظره في البلدة، ستدفع الأجرة نيابة عنه عند الوصول. وكان الشاب قد تعرف إلى الفتاة عبر الإنترنت وذهب للقائها. لكن صدمة السائق، الذي قاد السيارة لمدة خمس ساعات في هذه الرحلة كانت كبيرة، عندما تبين أن الفتاة لم تكن تملك سوى أربعة يورو في حسابها البنكي، في وقت كانت الفاتورة 957 يورو.

لم ينتظر سائق التاكسي طويلاً، إذ قرر أخذ الراكب والفتاة إلى قسم الشرطة في البلدة، حيث تقرر وضعهما رهن التوقيف الاحتياطي، وبعد إطلاقهما لاحقاً، ستقرر المحكمة موعد استدعاء الشاب لدفع مبلغ الفاتورة، ووفقاً للقانون الفرنسي فإن النصب والاحتيال يتحققان إذا كان الشخص ليس له القدرة تماماً على الدفع، أو لديه النية المسبقة بعدم الدفع.

- وافق السائق على الرحلة بعد أن ضمن له الشاب أن

صديقته، التي تنتظره في البلدة، ستدفع الأجرة

نيابة عنه، عند الوصول.