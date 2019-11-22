مسافرة تتفادى رسوم الوزن الزائد بحيلة مبتكرة

المصدر: ترجمة: م.م عن «نيوز» الأسترالية

توصلت مسافرة فلبينية، قيل لها إن حقيبتها تجاوزت الوزن المسموح به، إلى طريقة عبقرية لتجنب دفع الرسوم. وتمكنت جيل رودريغيز من خفض وزن حقيبتها من تسعة كيلوغرامات إلى 6.5 كيلوغرامات، بعد إزالة قطع ثياب وارتدائها بشكل لا يلفت الانتباه، ثم الصعود على متن الطائرة. ونقلت صحف محلية صوراً نشرتها السيدة رودريغيز، من الفلبين، على «فيس بوك». وقد ارتدت الفتاة، في ما يبدو، ثلاثة قمصان على الأقل، وزوجين من السراويل، وأربع سترات صوفية.

«من تسعة كيلوغرامات إلى 6.5 كيلوغرامات من الأمتعة»، كتبت المسافرة مع صورة لها مضيفة: «إنه تحدي الوزن الزائد!»، وليس من الواضح مع أي شركة طيران كانت تسافر. ونالت الفكرة العبقرية الاهتمام بسرعة، إذ تمت مشاركة المنشور أكثر من 19 ألف مرة على «فيس بوك». وكانت رودريغيز أخبرت موظفة شركة الطيران، عند التسجيل، أنها «لا تريد دفع رسوم، لأن الوزن الزائد ضئيل للغاية»، وعلى الرغم من نجاح الحيلة إلا أن المسافرة نصحت معجبيها ببعض الحذر في حال لجأوا إلى الحيلة، قائلة: «كان الجو حاراً حقاً».

وعبّر مستخدمون لموقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بالفكرة، وقام العديد منهم بنشر تعليقات مصحوبة برموز وصور تعبيرية، وقال أحدهم: «إنها المرة الأولى، ربما، التي يلجأ فيها مسافر إلى إجراءات صارمة لتجنب دفع أموال إضافية»، ويذكر أن راكبة على متن شركة طيران في المملكة المتحدة، تجنبت رسماً إضافياً بقيمة 119 دولاراً، في وقت سابق من هذا العام، من خلال ارتداء أربعة فساتين، وزوجين من السراويل القصيرة، وفستان حول عنقها.

- على الرغم من نجاح الحيلة إلا أن المسافرة نصحت

معجبيها بتوخي الحذر في حال لجأوا إلى تقليدها.