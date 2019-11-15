غرفة فندق رخيصة مقابل السماح ببث مباشر على «يوتيوب»

المصدر: ترجمة: م.م عن «سورا نيوز 24»

يمكن للمسافر، في اليابان، أن يجد فندقاً بأسعار معقولة وبشكل مثير للدهشة، رغم الغلاء الذي تشهده البلاد. وفي السنوات الأخيرة، يبدو أن الفنادق تزداد غلاءً بسبب ازدهار السياحة المحلية المستمرة، وارتفاع شعبية اليابان، كوجهة للسياح الدوليين. لذلك يفاجأ المسافر عندما يجد فندقاً يوفر مساحة مقبولة مقابل 1.20 دولار، فقط، في الليلة. لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، لأن هذا السعر الزهيد يتطلب بعض التنازلات المهمة، على رأسها الخصوصية.

يقع فندق «ريوكان أساشي» في مدينة فوكوكا، على بعد نحو 15 دقيقة سيراً على الأقدام من حي «تانجين»، وهي منطقة تسوق وترفيه رئيسة في المدينة. ولحجز الغرفة زهيدة الثمن، يتعين على الضيف السماح للفندق ببث إقامته مباشرة على قناة «يوتيوب» الخاصة به.

ليس من الضروري أن يكون الضيف شخصاً مؤثراً اجتماعياً، أو من أي فئة أخرى من شخصيات الإنترنت، ولا يتعين عليه تقديم أداء أو فعل أي شيء مميز أثناء إقامته في الغرفة. ومع ذلك، فهو يتنازل عن خصوصيته، مقابل غرفة فندق رخيصة. إلى ذلك، يتعين الموافقة على عدد من الشروط، منها السماح للفندق بالبث غير المنقطع من داخل الغرفة، وعدم خلع الثياب في أي وقت من الأوقات.

ليس ضرورياً أن يكون الضيف شخصاً مؤثراً اجتماعياً،

أو من أي فئة أخرى من شخصيات الإنترنت،

ولا يتعين عليه تقديم أداء أو فعل أي شيء

مميز أثناء إقامته في الغرفة.