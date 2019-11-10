"نصرت" يدفع 230 ألف دولار لـ 4 موظفين في مطعمه بمانهاتن

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن

دفع الطباخ التركي نصرت غوكشي، المشهور برش الملح بصورة مميزة، مبلغ 230 ألف دولار لأربعة موظفين كانوا يعملون لديه كتسوية، بعد أن اتهمه هؤلاء بطردهم من العمل في مطعمه «بيت الستيك» في مانهاتن في نيويورك، لأنهم كانوا يريدون معرفة كيفية توزيع الاكراميات التي يحصل عليها عمال المطعم. ووافق مالك المطعم المعروف بلقب «سالت بي» على هذه التسوية قبل يوم واحد من بدء محاكمته.

وبدأت المشكلة عندما قدم أربعة من الموظفين السابقين لدى نصرت شكاوى ضد الطباخ التركي في يناير الماضي. وقال هؤلاء إن نصرت طردهم من العمل، بعد ان علم بأنهم يطرحون الكثير من الأسئلة بشأن توزيع الإكراميات.

وقالت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» إن الرجال الأربعة ادعوا أن إدارة المطعم لم تخبرهم بكيفية توزيع الاكراميات على الموظفين. ومن الشائع في المطاعم أن يتم نشر وثائق تظهر كيفية توزيع الإكراميات، لكن الموظفين لم يطلعوا على شيء من ذلك. ولكن مطعم «بيت الستيك» كان يقدم أجوراً لموظفيه ما بين 2000 و2500 دولار أسبوعياً، حيث يتضمن هذا المبلغ الإكراميات أيضاً.