عروس تشتكي حماتها لعدم رغبتها بالمساعدة في تكاليف الزفاف

المصدر: ترجمة: م.م عن «ديلي ريكورد»

كشفت عروس بريطانية أنها تتوقع أن تسهم أسرتها وحماتها في حفل الزفاف، وأنها غاضبة من أن والدة خطيبها لا تبدو حريصة على المساعدة. وكتبت تقول: «أنا على وشك الزواج وأحب خطيبي كثيراً، وكان والداي مساندين للغاية وسعيدين بشأن ارتباطنا، والمساعدة في التخطيط لحفل زفافنا»، متابعة «المشكلة هي والدته».

وتوضح العروس البريطانية، التي لم يُكشف عن اسمها، «عندما أخبرناها أننا نريد أن نخطط لحفل زفافنا وأن نتزوج قريباً، كانت بالنسبة لها صدمة إلى حد ما. وعندما طلبنا منها المساعدة قالت لخطيبي إنها لا تملك مالاً ولا يمكنها المساعدة».

ومضت المرأة لتوضح أنها اكتشفت أن حماتها لديها في الواقع الكثير من المال، لأنها تحصل على دخل من ممتلكات تؤجرها، بالإضافة إلى ضمان اجتماعي لزوجها السابق. وفي اجتماع عائلي، وافق الجميع على الإسهام بمبلغ 4000 جنيه إسترليني لحفل الزفاف؛ ما عدا حماتها التي أبلغت ابنها بأنها غير قادرة على إعطائه الكثير من المال.

كانت العروس غير سعيدة بشكل لا يصدق إزاء هذا الموقف، وانتهى بها الأمر إلى جدال مع خطيبها، لأنها تعتقد أن والدته تكذب بشأن وضعها المالي «أشعر أن والدته لا تريد أن تدفع مقابل أي شيء ولا تريد المساعدة. إنها تردد الأكاذيب تلو الأكاذيب»، موضحة «أتمنى فقط أن تكون صريحة وأن تقول إنها لا تريد المساعدة أو دفع ثمن هذا الزفاف. أنا بصراحة لا أعرف ماذا أفعل؛ أشعر أنها ستكون دائماً هكذا في المستقبل، مدعية أنها (فقيرة). ماذا عليّ أن أفعل؟ إنها تريد دعوة كل أقاربها وأصدقائها، لكنها لا تريد الإسهام».

صُدم الكثير من الناس بعد نشرها لهذه الشكوى ولم يترددوا في تقديم النصح والمشورة. كتب أحدهم يقول: «ربما يكون من الأفضل إلغاء حفل الزفاف الآن. روايتك ناقصة على كل حال»، وأضاف آخر «إذا كنت لا تستطيعين تحمّل تكاليف حفل الزفاف الخاص بك، يجب ألّا تتزوجي».

العروس اكتشفت أن حماتها لديها في الواقع الكثير من المال، لأنها تحصل على دخل من ممتلكات تؤجرها، بالإضافة إلى ضمان اجتماعي لزوجها السابق.