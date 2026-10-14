حين يصبح لك أبناء تتغيّر الأشياء التي تطلبها من مدينتك. السائح يريد أن يستمتع بها، والشاب يبحث عن فرصته فيها. أما الأب والأم، فيسألان سؤالاً أبعد: كيف سيكبر أبناؤنا هنا؟

تفرح بتفوّق طفلك، وتطمئن حين تسمعه يقول لعامل: «شكراً». تريده أن يجد فرصته في العالم، وأن يعرف كيف يحترم الناس، حتى من لا يحتاج منهم شيئاً.

وفي كتابه «الرسائل»، يكتب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم: «أرى في تواضعهم اليوم آثار كلماتك.. وفي رحمتهم بالناس آثار قلبك». كبر الأبناء، وبقيت أمّهم حاضرةً في أخلاقهم.

وتمنحنا هذه الشهادة مدخلاً إلى فهم رعاية سموها أسر دبي: ما الذي يثقل الأسرة اليوم، وما الذي ستحتاجه غداً؟ فالأم تعرف أن فرحتها بزواج أبنائها لا تنهي قلقها عليهم؛ تريد أن تطمئن إلى الحياة التي تنتظرهم.

هذا ما نراه في اهتمام سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بتفاصيل تأسيس الأسرة واستمرارها. تخفيف أعباء البداية يمنح الزوجين فرصةً أوسع لبناء حياتهما، ومساندتهما بعد الزواج تعينهما حين تتعقّد الأمور. رعايةٌ تسند البيت، وتفكّر فيمن سيكبر داخله.

بتوجيهات سموها، يخفّف «أعراس دبي» تكاليف الزواج، وبدأ تخصيص 830 مسكناً للمواطنين في العوير ووادي العمردي، مع مكرمة لتأثيثها. وترافق «نواة دبي» الأسر المستفيدة من «أعراس دبي» على مدى خمس سنوات بعد الزفاف؛ لتجد من يعينها على ما قد يصعب عليها وحدها. وتتابع هيئة تنمية المجتمع هذا الدعم مع الجهات المعنية، ضمن «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة».

وتمتدّ رعاية سموها إلى تنشئة الأجيال، عبر مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، وجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة؛ من حفظ القرآن إلى الإبداع العلمي والأدبي والفني، يجد الأبناء ما يرسّخ قيمهم ويفتح لمواهبهم مجالاً.

حين يخفّ العبء عن الأسرة، تتّسع قدرتها على رعاية أبنائها. وقتٌ للإصغاء، وصبرٌ على الأخطاء، وقدوةٌ يراها الطفل كل يوم. وفي هذا، نقرأ اهتمام الشيخة هند بمستقبل دبي من داخل بيوتها.

سيكبر الطفل الذي قال للعامل: «شكراً». وقد تكبر مكانته أيضاً. وأجمل ما نطمئن إليه أن تبقى تلك الكلمة سهلةً على لسانه. حفظ الله «أم الشيوخ».

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