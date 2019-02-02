زواج أسطوري لسكرتيرة سلفاكير

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

حطم زواج سكرتيرة رئيس دولة الجنوب (ريتا روتوا) من سفير الجنوب في يوغندا سيمون دوكو مايكل، حاجز أغلى زواج في الجنوب بعد أن بلغت تكلفته ملايين الدولارات ووصف بالزواج الأسطوري.

بينما تأكد صرف مبلغ (200) مليون شلن يوغندي فقط على الديكور والإعداد في المناسبة التي أجريت في فندق (سيرينا) كمبالا الفخم حسب موقع «كوش نيوز».

وبحسب مقربين من العروسين فإنهم قاما باستئجار ثلاث قاعات في الفندق لمدة أسبوع كما جرى أستئجار (60) سيارة من ماركة مرسيدس بلون موحد للمناسبة والزفاف علي حد سوا.

وقارن مجلس مدينة جوبا الزواج بالمجاعة التي يعاني منها شعب البلاد في جميع الولايات جراء الحرب الأهلية، بجانب دعم الحكومة لتنفيذ أتفاق السلام مبلغ زهيد يقدر بمليون دولار، فيما تكلف المناسبات الاجتماعية للمسؤولين في البلاد ضعف المبلغ.

يضاف وبحسب صحيفة الإنتباهة السودانية أول من أمس، أن العروسين لم يردا بشأن تكلفة زواجهما التي بلغت هذه التكلفة العالية رغم محاولات ذات الصحيفة الحصول على تصريح من رئاسة دولة جنوب السودان.