كيف تصبح مليونيراً في 3 خطوات؟

المصدر: دبي – شريف عبدالمنعم

هل فكرت يوماً في ما يفعله المليونيرات ليصبحوا أثرياء؟، ربما قد لا تعرف الإجابة إذا لم يحالفك الحظ لتكون صديقاً أو مقرباً لأحد الأغنياء، لكن كتاب أميركي يقدم لك الإجابة على هذا السؤال بعد قيامه بدراسة شملت أكثر من 600 مليونير.

تقول الباحثة الأميركية سارة ستانلي فولاو، المشاركة في تأليف كتاب "المليونير التالي.. استراتيجيات دائمة لبناء الثروة"، إن بناء ثروة كافية لتحقيق الاستقلال المالي يتطلب قدراً كبيراً من المرونة والمثابرة، وذلك بعدما قامت بمسح شمل أكثر من 600 مليونير في أميركا، شاركوا في 3 مواضيع متعلقة بالفرص الوظيفية والادخار والعمل الحر، وخلصت الدراسة إلى 3 أشياء مشتركة فعلها المليونيرات، بحسب ما ذكر موقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي.

أولا: أنفق أقل من إمكانياتك

أغلب أصحاب الملايين الذين قابلتهم ستانلي، اتفقوا على أنهم لا ينفقون أموالهم على قدر إمكانياتهم، وبالطبع ليس أعلى منها، وإنما ينفقون ما يقل عن دخلهم حتى ,إن كان مستوى أجورهم ممتازاً، ويستثمرون الباقي أو يدخرونه ليبدئوا عملهم الحر بعد ترك وظيفتهم، وحتى لا يكونوا "عبيدا للراتب"، بحسب وصفها.



2. حوِّل هوياتك إلى مصدر دخل

توصلت الدراسة إلى أن هؤلاء القادرين على إيجاد فرص متعددة لتوليد الدخل، والذين يستطيعون ترجمة هواياتهم الى أنشطة مُدرّة للدخل، ويستثمرون في تطوير وتنمية مهاراتهم، سينجحون في أن يصبحوا مليونيرات في المستقبل القريب.

3. العمل الحر

كشف 42٪ من أصحاب الملايين الذين تحدثت معهم "ستانلي"، أنهم يعملون لحسابهم الخاص، وأكدوا أن المكاسب المحتملة لهذه المخاطرة ساهم في توليد القدرة لديهم على زيادة دخولهم بكثير، مقارنة بالعمل لحساب شخص آخر.

وأشارت "ستانلي" إلى أن الاستثمار في الأعمال التجارية الخاصة هو سمة مميزة للنجاح الاقتصادي، طالما أن لديك القوة المناسبة والمثابرة والمرونة من أجل البقاء على قيد الحياة وتكوين الثروة التي تحلم بها.