رسالة طفل تنقذ سائقاً من دفع تكاليف الإصلاح

المصدر: ترجمة: م.م عن «بورد باندا»

إذا كان لديك سيارة، فمن المحتمل أن تكون ضحية لحادث يتسبب فيه شخص أثناء غيابك، ويهرب دون أن يترك أثراً وراءه. وسواء تعلق الأمر بمجرد ضرر بسيط، أو كان الأمر أكبر من ذلك، فمن الجيد أن يترك المُخطئ ملاحظة في مثل هذه الحالات. بعيداً عن الأخلاق السيئة، يمكن أن يكون إصلاح السيارة مكلفاً للغاية من دون تقرير للشرطة ووثيقة تأمين الشخص المتسبب.

لقد وقع أحدهم ضحية سائق اصطدم بسيارته ثم هرب، لكن الأخير لم يكن يعلم أن أحداً قد رآه وترك ورقة كتب عليها التفاصيل. طفل في الصف السادس، وثّق الحادث قائلاً، «إذا تساءلت ما حدث لسيارتك، فإن الحافلة رقم 449 قد صدمت سيارتك»، متابعاً «إنها تتوقف هنا كل يوم لتوصيلي».

ويوضح التلميذ الصغير، «في الساعة 5:00 مساء، ماذا حدث؟ كانت (الحافلة) تحاول الخروج وضربت السيارة. لقد صدمت وهربت. حاول السائق أن يتفادى الاصطدام، لكنه لم يستطع. لقد رأيت ما حدث».

في الواقع، التلميذ يدرس في مدرسة بوفالو، ويستقل الحافلة المدرسية كل يوم.

وعلّق أحد مستخدمي موقع «تويتر»، قائلاً، «إن هذا الطفل لديه مستقبل في مجال التأمين». في حين قال آخر «بالتأكيد لقد أسهم هذا الطالب في توفير بعض المال لمصلحة مالك السيارة».