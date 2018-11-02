سخط بسبب متسوق تذوق الحساء بطريقة غير لائقة

المصدر: ترجمة: م.م عن «ديلي ريكورد»

انتشر مقطع فيديو لأحد المتسوقين، في الولايات المتحدة، وهو يتذوق حساءً في متجر، ووصف بعض المعلقين هذا السلوك بالـ«مروع»، إذ شوهد الزبون يتناول الحساء مباشرة من المغرفة، مرات عدة. وأصبح مقطع الفيديو الذي يبدو أنه تم تصويره سِراً في متجر «ماريانو»، في منطقة شيكاغو الحضرية، سريع الانتشار، وشاهده أكثر من مليون شخص، منذ نشره في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأصيب المشاهدون بالصدمة، بسبب افتقار المتسوق إلى النظافة وآداب السلوك السليم، ووصفوه بأنه «جسيم»، و«أسوأ من الغمس المزدوج». وقال أحد المعلقين الذين شاركوا الفيديو على «تويتر» يوم السبت الماضي «شيء يجب التفكير فيه في المرة التالية التي أتناول فيها الطعام في ركن السلطة». ويظهر الرجل، الذي يبدو أنه في منتصف العمر، وهو يرتشُف الحساء من المغرفة أربع مرات قبل وضع الملعقة في الإناء مرة أخرى.

وقال معلق آخر: «أنا لا أفضل المواجهة، لكنني أشك في أنني كنت سأتمكن من السكوت لو رأيت ذلك»، متابعاً: «ما مشكلة هؤلاء الناس؟ على الأقل، آمل أن يقوم شخص ما بإبلاغ الموظفين للتخلص من ذلك الإناء». وأضاف آخر: «ما خطب هذا الرجل؟ ولماذا لم يقم مصور المقطع بالصراخ في وجه هذا الأحمق؟». أما مستخدمة أخرى لموقع «تويتر» فتقول: «هذا هو الشيء الأكثر رُعباً الذي رأيته في هذا (العيد) الهالوين، حتى الآن!».

مشاهدو الفيديو أصيبوا بالصدمة بسبب افتقار المتسوق إلى النظافة وآداب السلوك.